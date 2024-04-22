ЗМІ писали, що російський пілот переїхав у Іспанію, викликав туди свою колишню дівчину з Росії. Припускали, що це могло бути "фатальною помилкою" Кузьмінова, адже через необережність його могли вистежити.

Дивіться також Вистрелили 6 разів і переїхали авто: NYT назвали вбивство пілота Кузьмінова сигналом Кремля

Видання NYT зауважило, що пілот за кордоном не вів закритий спосіб життя, натомість він часто відвідував популярні бари та розкидався там грошима.

Що сказав Буданов про ліквідацію Кузьмінова

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов відповів на питання, які висновки зробили після того, як Кузьмінова вбили в Іспанії.

Я б вам нецензурно дав би відповідь, які ми висновки зробили. Це, на жаль, класична психологічна помилка людей. Коли люди розслабляються, у них з'являються гроші й вони нібито дивляться за своєю безпекою. Але разом з тим бажання слави затьмарює очі всім. І вони починають говорити "ти знаєш, хто я?", "от ти ж нікому, тільки от тобі кажу". Так само потім починають викликати дівчат з Росії, знайомих їм з минулого, розказувати, скільки у них тепер багато грошей, як чудово вони живуть в Іспанії й так далі,

– розповів Буданов.

Генерал-лейтенант пояснив, що треба було цьому запобігти, та це не поодинокі випадки.

"Така поведінка людей у світі, в різні часи й в різних ситуаціях – це типова помилка. І, на жаль, вона нас так само спіткала. Це теж треба визнавати. Я ніколи не боявся визнати помилки й тут те ж саме можу сказати. Треба було все ж таки за ним доглядати, а не повірити тому, що "я дорослий, я знаю, як бути", – заявив Кирило Буданов.

Дивіться також Спадковий пілот і герой спецоперації ГУР: хто такий Максим Кузьмінов, якого знайшли мертвим

Що відомо про вбивство Кузьмінова