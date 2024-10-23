На что Ким Чен Ын обменял Путину своих солдат: Буданов раскрыл секрет диктаторов

Появились неопровержимые доказательства прямой вовлеченности третьей страны в войну между Украиной и Россией. Северная Корея поставила Москве солдат. Кирилл Буданов рассказал, в обмен на что Ким Чен Ын пожертвовал Путину своих людей.

По словам главы украинской разведки, уже к ноябрю в войне в Украине будут участвовать по меньшей мере 11 000 военных из Северной Кореи. Первый кадровый состав из 2600 солдат КНДР отправится в Курскую область.

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В чем смысл тайного соглашения между Ким Чен Ыном и Путиным

Очевидно, что лидер КНДР не отправил своих военных на помощь России просто так.

Расширение сотрудничества между Пхеньяном и Москвой является результатом договора о взаимопомощи, подписанного Путиным и господином Кимом в июне 2024 года. Буданов описывает секретные положения соглашения как quid pro quo (латинское выражение, которое означает "что-то за что-то", равноценный обмен услугами).

Разведчик говорит, что диктаторы обменяют российские наличные деньги и ноу-хау в обмен на корейских людей и ракеты. Россия помогает Северной Корее обойти санкции и "укрепить" свой ядерный потенциал. В частности, по его словам, она передает некоторые технологии для тактического ядерного оружия малой мощности и систем запуска подводных ракет. Однако независимого подтверждения этого тревожного утверждения нет, отмечают в издании The Economist.

К слову, Северная Корея уже является крупным поставщиком оружия в Россию. Как утверждает Буданов, поставки, которые начались еще в конце 2022 года, составляют 2,8 миллиона снарядов в год, что лишь на 100 тысяч меньше собственного годового производства России в 2,9 миллионов снарядов. С конца 2023 года Северная Корея также передала ряд баллистических ракет, пусковые системы которых обслуживаются северокорейскими экипажами.

Напомним, что на фоне привлечения КНДР в войну России против Украины в Сеуле рассматривают возможность отправки своих солдат на помощь Киеву.