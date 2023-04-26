Противоречие между элитами: в разведке раскрыли, что может заставить россиян выйти на массовые протесты

Россияне могут выйти на массовые протесты только в случае военного поражения. Об этом свидетельствует история Российской империи и Российской Федерации разных этапов.

Об этом заявил глава украинской разведки Кирилл Буданов. По его словам, на сегодняшний день есть противоречие между военными, политическими и бизнес-элитами России на тему войны.

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Что может вынудить россиян выйти на массовые протесты

По словам Буданова, Россия сейчас столкнулась с серьезными противоречиями. Однако, в отличие от Украины, Россия не является обществом, которое может претерпеть существенные изменения.

Не нравится – вышел, сказал, тебе что-то ответили, дальше кого-то на Майдан вывели. Там так не работает,

– отметил глава ГУР МО.

В истории Российской империи и Российской Федерации было обнаружено, что военные поражения часто приводили к мятежам, восстаниям и митингам против власти. Однако одно заметное исключение произошло в 1993 году. Он был основан немного на других началах, но ничего другого не может быть.

"Военные неудачи приведут к поиску виновных. Поиск виновных приведет к следующим событиям. Но надеяться на то, что выйдет русский народ, не следует", – подчеркнул Буданов.

Россия готовит спецполк для разгона митингов

Напомним, что в настоящее время в России тренируют специальный полк для разгона митингов. Таким образом, власти России готовятся к возможным выступлениям.

Российский правозащитник Марк Фейгин отметил, что российская диктатура всегда заранее готовится к противодействию подобному волеизъявлению граждан. По его словам, безотносительно к тому, ожидаются ли в России митинги и протесты, или нет, российская власть всегда готова противодействовать им, никогда не жалеет денег для этого.