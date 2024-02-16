Крым или Донбасс: Буданов ответил, что будет труднее вернуть

Захватническая война России против нашего государства продолжается. Глава ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, какие территории Украины будет труднее всего вернуть.

По словам начальника разведки, Донбасс будет вернуть гораздо труднее. Об этом он заявил в интервью французскому изданию 15 февраля.

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Донбасс будет труднее вернуть

Сообщается, что такое мнение вызвало наличие непрерывной линии снабжения. Говорится, что оккупационные войска могут получить доступ к ней с любой стороны.

Все, кто когда-либо владел Крымом, громко и четко заявляли, что Крым – это неприступная крепость. И абсолютно все потеряли эту крепость так же, как Украина десять лет назад,

– заявил Буданов.

Кроме того, он напомнил, что сегодня россияне все еще имеют сухопутный коридор в Крым.

По словам Буданова, Крымский мост еще стоит, но жить ему осталось недолго. Для этого необходимо решить две стратегические задачи. Нужно отрезать сухопутный коридор и разрушить Крымский мост.

Он также твердо убежден в том, что Россия не решится использовать ядерное оружие, если потеряет Крым.

Как отметил чиновник, остальное – лишь вопрос времени, полуостров будет возвращен. Впрочем, ситуация с Донецкой областью, к сожалению, гораздо сложнее.

Те, кто опасается эскалации, говорят, что если Россия поймет, что потеряет Крым, то может начать ядерную эскалацию. Вы ожидаете, что я закричу "ай", когда услышу эти слова? Поводов для применения ядерного оружия было уже очень много, возможно, десятки. И что с того,

– подчеркнул начальник ГУР.

Он добавил, что в российской доктрине ядерное оружие рассматривается как "средство сдерживания". Это то, чего все боятся и на чем все спекулируют. В то же время для России применение ядерного оружия обойдется гораздо дороже, чем его неприменение.

Напомним, что утром 14 февраля во временно оккупированном Крыму ГУР совместно с ВСУ затопили большой десантный корабль "Цезарь Куников". Представитель ВМС Дмитрий Плетенчук отметил, что на борту потопленного судна находились 87 моряков.

Впрочем, пока неизвестно, сколько из них погибло, а сколько ранено. Точно можно сказать, что после атаки на побережье тела – живые и мертвые – доставляли в медучреждения.