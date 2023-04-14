Кому выгоден слив секретных документов США: Буданов убежден, что "бенефициар" один

В украинской разведке убеждены, что Россия больше всего выигрывает от утечки секретных данных Пентагона. Кто причастен к этой истории, выяснится в ходе расследования.

Информационная война не является чем-то новым, поэтому эта история не повредит отношениям между США и Украиной. Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Кстати говоря Успех крайне нужен и в ближайшее время все это увидят, - Буданов о контрнаступлении ВСУ

Россия является единственным бенефициаром этого,

– подчеркнул Буданов.

Он добавил, что окончательный ответ будет получен только после завершения расследования. Украина имеет связь с соответствующими службами США. С первых часов об этом начали разговаривать.

Повлияет ли вероятная "утечка" на ход боевых действий

Глава разведки уверен, что так называемая "утечка информации" не будет оказывать существенного влияния на ход боевых действий. Это не сможет повлиять на реальные результаты наступательной операции.

"Если есть проблема, она будет решена. Если проблемы не будет – еще лучше", – отметил Буданов.

Он отметил, что украинцы в будущем контрнаступлении достигнут больших успехов, чем предполагают американские аналитики.

Что этому предшествовало