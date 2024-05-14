Ситуация довольно напряженная, однако паниковать не надо, – Буданов назвал цель операции россиян

Кирилл Буданов рассказал, что сейчас продолжается активная фаза российской пограничной операции в Харьковской области. Главный разведчик пояснил, что будет неправдой сказать, что россияне имеют значительный успех.

Кирилл Буданов сказал в эфире телемарафона, что стоит помнить о том, что ситуация довольно напряженная. Глава украинской разведки объяснил, что она очень быстро меняется, пишет 24 Канал.

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Что сказал Буданов о ситуации на Харьковщине и Сумщине

Еще по состоянию на вчерашний вечер (говорится о 13 мая – 24 Канал), на мой взгляд, наметилась стремительная тенденция к стабилизации ситуации. То есть противник в принципе уже заблокирован по тем рубежам, на которые он смог зайти. И продолжается операция Сил обороны Украины по дальнейшей стабилизации и начала вытеснения противника за пределы нашего государства,

– заявил Кирилл Буданов.

Генерал-лейтенант пояснил, что россияне с самого начала планировали операцию, как в Харьковской области, так и в Сумской области.

"По состоянию на сейчас они удерживают небольшую группировку сил в городе Суджа, у нас – это Сумское направление. Ситуация пока не позволила им приступить к активным действиям и начать осуществление своего плана. Бои будут продолжаться, но повторюсь, ситуация не является по состоянию на сейчас катастрофической. Не надо паниковать. Главная цель этой операции – создать хаос и панику для того, чтобы заставить наши группировки отходить на восточных направлениях, дестабилизировать ситуацию внутри страны", – сказал руководитель украинской разведки.

Кирилл Буданов объяснил, что в ближайшие дни все, что имеют, россияне используют. Ведь они уже привлекли все, что у них было в приграничье.

Дальше им нужно вводить свои резервы... Основные события у нас идут на Восточном фронте, нам нужны резервы. Еще одна цель, которой хотят достичь россияне – отвлечь все силы и средства, которые у нас были сформированы, растянуть их по фронту. Думаю, что мы с этим справимся,

– объяснил Буданов.

Он подытожил, что Силы обороны смогут сделать все, чего мы от них ждем, и призвал не поддаваться панике.

По "буферной зоне", то Кирилл Буданов опять же сказал, что цель россиян – посеять хаос и панику в Украине. Он объяснил, что россияне заявили о "буферной зоне", чтобы оправдать свои поступки и объяснить их россиянам.

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NYT писал, что ситуация приближается к критической

Издание The New York Times написало со ссылкой на Кирилла Буданова, что украинские военные на Харьковщине сталкиваются с ситуацией, которая приближается к критической.

Ситуация на грани. С каждым часом эта ситуация приближается к критической,

– заявлял Буданов.

Издание написало, что оценка начальника Главного управления разведки совпадает с оценками других украинских офицеров, что военные перспективы страны "тускнеют".

Иностранные журналисты также связали это с критической нехваткой боеприпасов на фоне многомесячного принятия пакета помощи от США на сумму 60,8 миллиарда долларов, оружие из которого "едва начало поступать в Украину".

Также Буданов сказал, что Украине пришлось перебросить войска с других участков передовой, а также было сложно найти личный состав для перевода в Харьковскую область. По его словам, все силы украинской армии сейчас находятся под Харьковом и в Часовом Яре.

Кроме того, глава Главного управления разведки объяснил, что российские оккупанты еще "три – четыре дня" будут наступать в Харьковской области. После этого начнут продвигаться на Сумщине.