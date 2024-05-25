Черноморский флот скоро закончится, – Буданов рассказал о своем хобби

Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов поделился своим необычным хобби. Интересно, что оно связано с Черноморским флотом России.

О своем увлечении он рассказал во время разговора с вице-премьер-министром, министром цифровой трансформации Украины Михаилом Федоровым на саммите UNITED24.

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Собирает модели уничтоженных кораблей вражеского флота

Михаил Федоров и Кирилл Буданов рассказали о своих хобби. У главы Главного управления разведки Минобороны Украины оно оказалось удивительно интересным, поскольку напрямую касается Черноморского флота России.

Если говорим о морских дронах, у меня модельки кораблей стоят. Новый появляется – новый (модель корабля – ред.). Надеюсь, когда-то полную полку заставлю. Это будет означать, что Черноморский флот закончился,

– рассказал он.

В то же время Михаил Федоров рассказал, что после того, как видит приятную статистику уничтоженной техники россиян, любит ходить в театр.

Уничтожена треть потенциала флота врага

Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов во время форума United24 также описал результаты использования ударных безэкипажных морских платформ и рассказал о перспективах их развития.

Он утверждает, что безэкипажные морские дроны уничтожили треть боевого потенциала черноморского флота России.

По его словам, роботизированные морские платформы сейчас совершенствуются. В частности на них устанавливают системы поражения небольших надводных и воздушных целей, а также для нанесения ударов по побережьям.

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