Черноморский флот скоро закончится, – Буданов рассказал о своем хобби
Источник:Начальник ГУР МО Украины
Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов поделился своим необычным хобби. Интересно, что оно связано с Черноморским флотом России.
О своем увлечении он рассказал во время разговора с вице-премьер-министром, министром цифровой трансформации Украины Михаилом Федоровым на саммите UNITED24.
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Собирает модели уничтоженных кораблей вражеского флота
Михаил Федоров и Кирилл Буданов рассказали о своих хобби. У главы Главного управления разведки Минобороны Украины оно оказалось удивительно интересным, поскольку напрямую касается Черноморского флота России.
Если говорим о морских дронах, у меня модельки кораблей стоят. Новый появляется – новый (модель корабля – ред.). Надеюсь, когда-то полную полку заставлю. Это будет означать, что Черноморский флот закончился,
– рассказал он.
В то же время Михаил Федоров рассказал, что после того, как видит приятную статистику уничтоженной техники россиян, любит ходить в театр.
Уничтожена треть потенциала флота врага
Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов во время форума United24 также описал результаты использования ударных безэкипажных морских платформ и рассказал о перспективах их развития.
Он утверждает, что безэкипажные морские дроны уничтожили треть боевого потенциала черноморского флота России.
По его словам, роботизированные морские платформы сейчас совершенствуются. В частности на них устанавливают системы поражения небольших надводных и воздушных целей, а также для нанесения ударов по побережьям.
СБУ оснастила морские дроны Sea Baby
- Малыш рассказал, что успешно адаптированы реактивные системы залпового огня "Град". Их уже использует СБУ. Интересно, что первый пуск был еще 20 декабря 2023 года.
- Он используется для поражения наземных плоскостных целей в прибрежной зоне, а также для непосредственного огневого контакта в море.
- Чиновник добавил, что это довольно эффективно, и заметил, что опорные пункты врага на Кинбурнской косе уже поражали. По словам генерал-лейтенанта, "Град" – не единственное ноу-хау, которое СБУ использует на этом морском дроне.
- Он добавил, что вражеские ракетоносители скрываются непосредственно в Новороссийской бухте. Их туда загнали СБУ вместе с другими Силами обороны.
- Генерал-лейтенант заметил, что наши воины даже там получили вражеские корабли. В частности, поразили ВДК "Оленегорский горняк" летом прошлого года. Малюк отметил, что корабли агрессора не могут быть в безопасности.