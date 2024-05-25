Про своє захоплення він розповів під час розмови з віцепрем'єр-міністром, міністром цифрової трансформації України Михайлом Федоровим на саміті UNITED24.

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Збирає моделі знищених кораблів ворожого флоту

Михайло Федоров та Кирило Буданов розповіли про свої хобі. В очільника Головного управління розвідки Міноборони України воно виявилося напрочуд цікавим, оскільки напряму стосується Чорноморського флоту Росії.

Якщо кажемо про морські дрони, в мене модельки кораблів стоять. Новий з'являється – новий (модель корабля – ред.). Сподіваюся, колись повну полицю заставлю. Це буде означати, що Чорноморський флот закінчився,

– розповів він.

Водночас Михайло Федоров розповів, що після того, як бачить приємну статистику знищеної техніки росіян, полюбляє ходити до театру.

Знищено третину потенціалу флоту ворога

Начальник ГУР МО України Кирило Буданов під час форуму United24 також описав результати використання ударних безекіпажних морських платформ та розповів про перспективи їхнього розвитку.

Він стверджує, що безекіпажні морські дрони знищили третину бойового потенціалу чорноморського флоту Росії.

За його словами, роботизовані морські платформи нині вдосконалюються. Зокрема на них встановлюють системи ураження невеликих надводних та повітряних цілей, а також для завдавання ударів по узбережжях.

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