Сами парализовали свою работу, – Буданов рассказал об интересном случае с утечкой в Кремле

Украинская разведка имеет свои источники, приближенные к Путину. Впрочем, оккупанты никак не могут вычислить, о ком же речь идет.

Об этом заявил начальник ГУР МО. Кирилл Буданов отметил, враг понимает, что у Украины есть свои источники.

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Россияне проводят проверки, но получают "неправильные результаты"

"Информация всегда была оружием – пусть проверяют, пусть ищут", – подчеркнул Буданов.

В то же время отметил, что россияне проводят "проверки", правда, всегда получают, так сказать, "неправильные результаты". Глава ГУР привел пример, как оккупанты работают и к чему это приводит.

Был один случай (еще до войны), когда выяснилось, что в одной команде произошла утечка, и это была не техническая утечка, а что-то другое. Они начали проверять абсолютно всех, кто мог получить доступ, даже к такой информации, которая от них постоянно вытекает. Начали проверять всех имеющих близких контакты на территории Украины. Как вы можете догадаться, они есть почти у каждого. Только по результатам этого дела три человека были лишены свободы, 31 – уволен и этапирован в другие места. Еще большой процент людей попадал под определенный пресс. То есть они сами парализовали свою работу,

– подчеркнул Буданов.

Добавил, что агрессор знает, что наша разведка имеет доступ к очень секретной информации.

"То, что мы находим очевидные факты, заставляет их проводить внутренние расследования и эти расследования ничего не изменят", – подытожил начальник ГУР.

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