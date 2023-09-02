Несколько раз готовили очень серьезно, – Буданов о покушениях на Зеленского

Глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, были ли покушения на президента Украины и сколько. Этот вопрос обычно интересует всех, ведь убийство лидера может парализовать работу государства и окажет серьезное психологическое влияние.

Глава украинской разведки в последнее время не скупится на интервью – раньше с ним общались журналисты "Радио Свобода", теперь он дал интервью Наталье Мосейчук. Оно приурочено ко Дню ГУР МО 7 сентября.

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Сколько покушений пережил Зеленский

Несколько раз они (россияне – 24 Канал) всерьез готовили определенные операции. Очень серьезно, тщательно планировали, проводили подготовительные мероприятия. В конце концов вы видите, что украинские спецслужбы работают достаточно эффективно, поскольку этого не произошло,

– лаконично прокомментировал Буданов.

На вопрос, не вмешивались ли западные партнеры, чтобы остановить покушение россиян на Зеленского, Буданов отказался отвечать. Говорит: об этом лучше спросить у россиян или самих западных партнеров.

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Что известно о покушениях на президента