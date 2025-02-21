Кирилл Буданов рассказал, зачем россияне его "убили" во время удара по отелю "Бристоль"

Российские СМИ неоднократно заявляли о ликвидации главы ГУР. Кирилл Буданов объяснил, зачем оккупанты делают информационные вбросы, которые быстро развенчиваются.

31 января Россия обстреляла исторический центр Одессы ракетами. Российские СМИ распространили информацию, что в пораженном отеле "Бристоль", якобы, находился глава ГУР, который встречался с генералами НАТО. Кроме того, одни пропагандисты рассказали, что украинский генерал получил очередное ранение, а некоторые – что погиб. Какова цель этого вражеского фейка объяснил глава военной разведки Украины Кирилл Буданов в интервью журналисту Эйнулли Фатуллаеву.

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Зачем россияне постоянно врут о смерти Буданова

Кирилл Буданов отметил, что россияне врут по нескольким причинам. Сказать, какая именно сработала в случае с фейком об отеле "Бристоль", глава разведки точно не может. Он перечислил, чем могли руководствоваться оккупанты.

Первое: наверное, кто-то, кто планировал именно этот ракетный удар, ссылаясь на данные, которые имел, верил, что я нахожусь именно в этом отеле с какими-то "мифическими генералами НАТО". Второе: это может быть защитной реакцией в попытке оправдать по сути террористический акт. Потому, что сказать, что мы ударили просто в отель – это будет выглядеть странно. А так, якобы преследовалась какая-то военная цель,

– объяснил генерал.

Также он не исключил вероятность ошибки. Враг мог целиться в другой объект. И поэтому ему срочно нужно было что-то говорить в свое оправдание.

Буданов заметил, что любые подобные информационные вбросы "живут" короткое время и смысла не имеют. Причина их гораздо глубже, чем простая попытка информационного вброса.

К слову, российская Служба внешней разведки распространила фейк о якобы подготовке Украиной терактов в странах ЕС.