31 січня Росія обстріляла історичне середмістя Одеси ракетами. Російські ЗМІ поширили інформацію, що в ураженому готелі "Брістоль", буцімто, перебував очільник ГУР, який зустрічався з генералами НАТО. Крім того, одні пропагандисти розповіли, що український генерал отримав чергове поранення, а деякі – що загинув. Яка мета цього ворожого фейку пояснив голова військової розвідки України Кирило Буданов в інтерв'ю журналісту Ейнуллі Фатуллаєву.

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Навіщо росіяни постійно брешуть про смерть Буданова

Кирило Буданов зазначив, що росіяни брешуть з кількох причин. Сказати, яка саме спрацювала у випадку з фейком про готель "Брістоль", голова розвідки точно не може. Він перерахував, чим могли керуватися окупанти.

Перше: напевно, хтось, хто планував саме цей ракетний удар, посилаючись на дані, які мав, вірив, що я перебуваю саме в цьому готелі з якимись "міфічними генералами НАТО". Друге: це може бути захисною реакцією у спробі виправдати по суті терористичний акт. Тому, що сказати, що ми вдарили просто в готель – це матиме дивний вигляд. А так, нібито переслідувалася якась військова ціль,

– пояснив генерал.

Також він не виключив ймовірність помилки. Ворог міг цілитися в інший об'єкт. І тому йому терміново потрібно було щось говорити у своє виправдання.

Буданов зауважив, що будь-які подібні інформаційні вкиди "живуть" короткий час і сенсу не мають. Причина їх набагато глибша, ніж проста спроба інформаційного вкиду.

До слова, російська Служба зовнішньої розвідки поширила фейк про нібито підготовку Україною терактів у країнах ЄС.