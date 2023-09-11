Без этого конфликт будет продолжаться всю жизнь, – Буданов назвал единственный вариант окончания войны
Война в Украине длится уже полтора года. Руководитель украинской разведки назвал сценарий, по которому она может закончиться.
Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов во время обсуждения на " Ялтинской Европейской Стратегии прокомментировал завершение войны в Украине. Также он назвал единственный возможный вариант.
Смотрите также ВСУ продвигаются в сторону Донецкого аэропорта: как через неделю изменилась линия фронта
Украине нужен возврат границ 1991 года
Кирилл Буданов высказал свою личную позицию по завершению войны. В то же время, он отметил, что другого варианта развития событий просто не существует.
Относительно моей личной позиции – это возвращение в админграницы 1991 года. Ничего здесь измениться не может, другого варианта завершения этой войны не существует. Без этого конфликт будет в той или иной форме всю жизнь,
– сказал Буданов.
По его словам, чтобы это остановить, нужно вернуться к признанным миром границам и к миропорядку, который выстраивался очень много лет.
Буданов не считает, что война будет продолжительной
- Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов поделился своим мнением о сроках войны России против Украины. Буданов не считает, что война в Украине будет продолжительной.
- Начальник Главного управления разведки Минобороны подчеркнул, что это его личное мнение, которое базируется на анализе данных, прежде всего, об оккупантах.
- Как отметил глава ГУР МО, россияне физически не могут производить длительные действия.