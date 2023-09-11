Без этого конфликт будет продолжаться всю жизнь, – Буданов назвал единственный вариант окончания войны

Война в Украине длится уже полтора года. Руководитель украинской разведки назвал сценарий, по которому она может закончиться.

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов во время обсуждения на " Ялтинской Европейской Стратегии прокомментировал завершение войны в Украине. Также он назвал единственный возможный вариант.

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Украине нужен возврат границ 1991 года

Кирилл Буданов высказал свою личную позицию по завершению войны. В то же время, он отметил, что другого варианта развития событий просто не существует.

Относительно моей личной позиции – это возвращение в админграницы 1991 года. Ничего здесь измениться не может, другого варианта завершения этой войны не существует. Без этого конфликт будет в той или иной форме всю жизнь,

– сказал Буданов.

По его словам, чтобы это остановить, нужно вернуться к признанным миром границам и к миропорядку, который выстраивался очень много лет.

Буданов не считает, что война будет продолжительной