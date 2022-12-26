Жемчужина, которая давно ждет украинских туристов: куда Буданов советует ехать на море в 2023 году
Источник:LIGA.net
Украина вернет все свои территории в пределах признанных границ в 1991 году. Освобождение Крыма не является далекой перспективой.
Об этом рассказал глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. На вопрос журналистов о том, куда стоит ехать на отдых летом 2023 года, он ответил, что в Крым.
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"Я посоветую в Крым. Это жемчужина Украины, которая давно ждет украинских туристов", – сказал главный разведчик.
Как будут освобождать Крым
Буданов возразил на то, что Крым будут увольнять только дипломатическим путем, поскольку военный может разозлить Путина. По его словам, если кто-то не соглашается с границами 1991 года, то это отрицание миропорядка, существующего со времен окончания Второй мировой войны.
Крым будет возвращен комбинированным путем: и силой, и дипломатией. Но без сил ничего не будет. Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках, – заявил Буданов.
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