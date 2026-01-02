Буданов – незаурядная личность, политолог объяснил, как ГУР проигрывает от смены главы

Новым руководителем Офиса Президента Украины Зеленский предложил стать руководителю ГУР Кириллу Буданову. Тот такое предложение принял. Главное управление разведки от такого назначения точно потеряет.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политолог Олег Саакян, отметив особые качества Буданова. Теперь в ГУР возвращается Олег Иващенко, именно он может заменить его на посту руководителя разведки, тогда Кирилл Алексеевич не сможет иметь абсолютное необратимое влияние на управление.

ОПУ ждет перезагрузка

Политолог убежден, что политический вес Буданова – довольно серьезный, свое влияние на ГУР он будет сохранять. Однако он уверен, что именно при таких кадровых перестановках, когда управление возглавит Иващенко (ныне – руководитель Службы внешней разведки), его влияние уменьшится.

Буданов – незаурядная личность. Путь, который он прошел – также. ГУР выигрывало и правильно пользовалось как раз этим свойством и было откалибровано под него. Это был определенный симбиоз, который очень долго формировался. Так же как и Генштаб во времена Залужного,

– озвучил Саакян.

Говоря о таких кадровых изменениях, политолог отметил на том, что нужно время для наблюдения, хотя бы 30 – 50 дней, потому что пока утверждать, какой будет деятельность ОПУ – рано. Он подчеркнул, что назначение Буданова на должность его руководителя – это довольно серьезная перезагрузка, которая будет касаться кадровых изменений внутри Офиса Президента, модели его взаимодействия с другими институтами.

Заметьте! Советник Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин сообщил, что все процессы по назначению Буданова новым руководителем ОПУ уже запущены. Указ об этом скоро должен появиться на сайте президента.

"Посмотрим, на сколько у него широкий мандат на кадровые изменения внутри ОПУ, какие будут первые решения. Явно, что с Будановым эта коммуникация велась не один день. Коммуникационная кампания по поддержке этого назначения происходила уже несколько недель. Отныне вопросов появляется значительно больше, чем ответов", – подытожил Саакян.

Буданов – новый глава ОПУ: чего ожидать?