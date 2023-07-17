Возглавлял одну из операций в Крыму в 2016 году, – экс-руководитель ГУР рассказал о Буданове

Кирилл Буданов не раз участвовал в сложных операциях Главного управления разведки. Стали известны новые интересные детали об одной из таких сделок на территории временно оккупированного Крыма.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший глава Службы внешней разведки Украины и экс-руководитель ГУР Валерий Кондратюк. Он вспомнил, как смело и серьезно Буданов и группа под его руководством подошли к выполнению задачи.

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Героизм украинских разведчиков

Экс-руководитель ГУР МО описывает Кирилла Буданова "подлинно мужественным человеком". В частности, он, как оперативник, возглавлял одну из операций ГУР 2016 года в Крыму.

Человек (о Буданове – 24 Канал), который понимает, что идет и нет никаких гарантий вернутся. Вообще, людей сложно мотивировать. Но он и его группа были мотивированы отдать свою жизнь за Украину, отметил Валерий Кондратюк.

В частности, мужчины в группе договорились между собой, что если кто будет ранен, то не должен попасть в плен живым. Если кто-то погибнет, то человека не должны узнать. Поэтому для этого должны были принять меры, а именно – на лицо должны были положить гранату.

"Представьте себе – эти люди преданы не только нашему государству, но и преданы системе. Когда этот рейд состоялся, Путин понял, что действительно не контролирует Украину. Несмотря на его попытки и коррумпированную элиту, есть люди, которые защищают и делают невозможное", – подчеркнул Кондратюк.

Обратите внимание! Валерий Кондратюк не уточнил, в какой именно операции принимал участие Буданов. Однако в августе 2016 года состоялся Крымский рейд ГУР МО. Его целью стало выведение из строя авиационной и другой военной техники на территории военного аэродрома в Джанкое.

Для операции была собрана группа из пяти сотрудников ГУР МО. Ею руководил Кирилл Буданов.

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