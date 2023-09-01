Буданов заявил, что Ил-76 в Пскове атаковали с территории России: СМИ показали кадры с дрона

Российский аэродром в Пскове, используемый для военных целей, 30 августа атаковали беспилотники. Оказывается, что аэродром, на котором в результате удара были повреждены самолеты Ил-76, был атакован с территории России.

Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что самолеты Ил-76 на аэродроме в Пскове были поражены с территории России. В результате удара, как свидетельствуют спутниковые снимки Planet Labs, два самолета полностью уничтожены, еще столько же – серьезно повреждены.

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Два Ил-76 полностью уничтожены

Беспилотники целенаправленно атаковали верхнюю часть самолетов, где расположены топливные баки и критический участок лонжерона крыла.

"Мы работаем с территории России", – заявил Буданов, не уточнив, нанесли ли удар непосредственно его бойцы, или российские партизаны. Он также отказался сказать, какие именно беспилотники были использованы и сколько их было.

В своей оценке боевых повреждений самолетов Буданов сообщил, что "два были уничтожены и два получили серьезные повреждения".

Издание The Drive получило от источника в ГУР снимок экрана с инфракрасной камеры одного из дронов, применявшегося при атаке. На нем виден результат одного из попаданий, в результате которого два Ил-76 были повреждены. Журналисты предполагают, что еще два самолета могли полностью сгореть из-за топлива на борту.



Поврежденный российский Ил-76 в Пскове / Фото The Drive

"Инфракрасное изображение означает, что это, скорее всего, бомбы, сброшенные с беспилотника или беспилотников, находящихся под местным управлением человека, если только источник изображения не выступал в качестве беспилотника-наблюдателя, фиксирующего удар, что представляется маловероятным. Это соответствует комментариям Буданова о том, что удар был нанесен внутри России, скорее всего, в непосредственной близости от базы, а не с использованием автономных беспилотников дальнего радиуса действия. Видео, на котором запечатлен полученный нами кадр, выглядит так, как будто беспилотник сбросил одну из бомб", – пишет издание.

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