В октябре 2024 года "Украинская правда" опубликовала расследование, что якобы ГУР наладило бизнес на покупке вооружения. Журналисты писали о коррупционной составляющей. Кирилл Буданов говорит, что это неправда.

В интервью Наталье Мосейчук глава ГУР заявил, что то, о чем шла речь в расследовании Михаила Ткача так и "не нашли", и никто не был привлечен к ответственности. Поэтому, по словам генерала, этот журналистский материал был направлен на дискредитацию оборонного ведомства, передает 24 Канал.

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Как расследование в СМИ повлияло на мобилизацию?

Журналист утверждал, что из-за действий ГУР Украина переплачивает компании десятки миллионов евро за вооружение, которое не вовремя получает.

Кирилл Буданов объяснил, что на рынке оружия нет постоянной цены. Например, БМП-1 или танк "Леопард" имеют разную стоимость для разных стран.

Одной стране их могут продать, а другой – нет. Для большинства продадут за "сколько договоримся", но через третьи страны. Не существует цены (на оружие – 24 Канал),

– объяснил глава ГУР.

По словам генерала, из-за этой дискредитационной кампании Украина потеряла немало контрактов по оружию с важными странами.

К слову, Буданов спрогнозировал, что будет в случае смерти Путина.