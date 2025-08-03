В інтерв'ю Наталці Мосейчук очільник ГУР заявив, що те, про що йшлося у розслідуванні Михайла Ткача так і "не знайшли", і ніхто не був притягнений до відповідальності. Тому, за словами генерала, цей журналістський матеріал був спрямований на дискредитацію оборонного відомства, передає 24 Канал.

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Як розслідування у ЗМІ вплинуло на мобілізацію?

Журналіст стверджував, що через дії ГУР Україна переплачує компанії десятки мільйонів євро за озброєння, яке невчасно отримує.

Кирило Буданов пояснив, що на ринку зброї немає сталої ціни. Наприклад, БМП-1 або танк "Леопард" мають різну вартість для різних країн.

Одній країні їх можуть продати, а іншій – ні. Для більшості продадуть за "скільки домовимося", але через треті країни. Не існує ціни (на зброю – 24 Канал),

– пояснив очільник ГУР.

За словами генерала, через цю дискредитаційну кампанію Україна втратила чимало контрактів щодо зброї з важливими країнами.

До слова, Буданов спрогнозував, що буде у разі смерті Путіна.