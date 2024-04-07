"Срочно нуждаемся в боеприпасах": инициативы Чехии на фронте пока не видно, – Буданов

Чехия неоднократно сообщала о намерении передать 1,5 миллиона снарядов для Украины уже в этом году в рамках своей инициативы. Однако глава ГУР МО по состоянию на сейчас "не видит результатов".

По его словам, по состоянию на сейчас на фронте фиксируется достаточно сложная, однако контролируемая ситуация. Однако наше государство очень нуждается в дополнительном вооружении для того, чтобы давать достойный отпор врагу и делать попытки контрнаступательных действий.

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Боеприпасов еще нет на фронте

Глава ГУР МО Кирилл Буданов рассказал в своем интервью, что сейчас наше государство нуждается в "дополнительном количестве артиллерийских систем и дополнительном количестве боеприпасов".

Он напомнил, что согласно чешской инициативе, различные страны Евросоюза, включая Германию, объединились для закупки сотен тысяч артиллерийских снарядов на мировом рынке.

Однако на вопрос журналистов относительно того, отодвигается ли такая военная помощь от союзников сейчас на поле боя, глава разведки ответил отрицательно.

Я пока этого не вижу,

– заявил Буданов.

По его словам, без длительной поддержки Украине будет "катастрофически трудно". Украинский чиновник ожидает значительного подъема оборонной промышленности в Европе в этом году.

Более того, глава ГУР МО исповедуется, что ЕС сможет компенсировать отсутствие помощи от Соединенных Штатов, которую уже в течение длительного времени оттягивают споры между демократами и республиканцами в Конгрессе.

Что еще сказал глава разведки: главное