Нет оснований верить в стратегический проигрыш Украины, – Буданов объяснил причину

Кирилл Буданов прокомментировал заявления Запада о том, что Украина может проиграть в войне уже в 2024 году. Глава украинской разведки объяснил, что он никак на такие пессимистические настроения не реагирует.

Глава Главного управления разведки объяснил, имеет ли смысл такой пессимизм. Перед этим Буданов предупредил о тяжелом периоде со среды мая – начала июня. Ведь россияне проводят комплексную операцию.

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Буданов объяснил, почему нет оснований верить в стратегический проигрыш Украины

Генерал-лейтенант рассказал, что в случае, если мы говорим о сценариях, которые разрабатываются, которые могут быть, то в любом случае есть сценарии:

положительные для одной из сторон,

негативные для второй из сторон.

Нет оснований для того, чтобы верить в стратегический проигрыш Украины. Так, если говорить, что все будет идти плохо – ну, вполне понятно, что и результат будет плохой. Однако, если пойдут изменения к лучшему – а основания считать, что так будет, все еще есть,

– заявил Буданов.

Глава ГУР Минобороны сказал, что интервью они проводили 19 апреля и начали с вопроса о сбивании российского стратегического бомбардировщика Ту-22МЗ. Ведь именно в этот день ВСУ его ликвидировали.

"Это положительно повлияет на ситуацию, как минимум для одного конкретно взятого региона? Я бы сказал, да, положительно. Так, есть проблемы на фронте, но надо тоже откровенно говорить – эти же проблемы не сегодня появились, и не месяц назад, и даже не три месяца назад. Это системная проблема, с которой мы столкнулись. И вместе с тем надо помнить, что Украина все еще существует", – сказал глава Главного управления разведки.

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