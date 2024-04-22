Нет оснований верить в стратегический проигрыш Украины, – Буданов объяснил причину
Источник:BBC
Кирилл Буданов прокомментировал заявления Запада о том, что Украина может проиграть в войне уже в 2024 году. Глава украинской разведки объяснил, что он никак на такие пессимистические настроения не реагирует.
Глава Главного управления разведки объяснил, имеет ли смысл такой пессимизм. Перед этим Буданов предупредил о тяжелом периоде со среды мая – начала июня. Ведь россияне проводят комплексную операцию.
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Буданов объяснил, почему нет оснований верить в стратегический проигрыш Украины
Генерал-лейтенант рассказал, что в случае, если мы говорим о сценариях, которые разрабатываются, которые могут быть, то в любом случае есть сценарии:
- положительные для одной из сторон,
- негативные для второй из сторон.
Нет оснований для того, чтобы верить в стратегический проигрыш Украины. Так, если говорить, что все будет идти плохо – ну, вполне понятно, что и результат будет плохой. Однако, если пойдут изменения к лучшему – а основания считать, что так будет, все еще есть,
– заявил Буданов.
Глава ГУР Минобороны сказал, что интервью они проводили 19 апреля и начали с вопроса о сбивании российского стратегического бомбардировщика Ту-22МЗ. Ведь именно в этот день ВСУ его ликвидировали.
"Это положительно повлияет на ситуацию, как минимум для одного конкретно взятого региона? Я бы сказал, да, положительно. Так, есть проблемы на фронте, но надо тоже откровенно говорить – эти же проблемы не сегодня появились, и не месяц назад, и даже не три месяца назад. Это системная проблема, с которой мы столкнулись. И вместе с тем надо помнить, что Украина все еще существует", – сказал глава Главного управления разведки.
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В ЦРУ предупреждали о рисках
- 20 апреля Палата представителей США проголосовала за пакет военной помощи Украине на почти 61 миллиард долларов. Далее поддержку должен поддержать Сенат и подписать Джо Байден.
- Перед этим принять помощь Киеву призвал директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс. Он объяснял, что последствия отсутствия помощи могут быть непоправимыми.
- По словам Уильяма Бернса, есть реальный риск того, что Украина может до конца 2024 года проиграть на поле боя или по крайней мере поставить Путина в положение, когда он сможет по сути диктовать условия политического урегулирования.
- Тогда глава ЦРУ объяснил, что военная поддержка Украины охладит амбиции не только России, но и других стран, что ее поддерживают. Это также касается Си Цзиньпина в Китае и союзников США и партнеров в Индийско-Тихоокеанском регионе.