Почему россияне так и не начали протестовать после начала полномасштабной войны: в ГУР объяснили
Российские захватчики продолжают терять личный состав в попытках захватить хотя бы клочок украинской земли. В ГУР объяснили, почему даже потери среди вражеской армии не вызвали никакой внутренней борьбы в стране-агрессоре.
О вероятном “всплеске” массовых беспорядков в России из-за полномасштабной войны в Украине говорило определенное количество экспертов. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
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Почему у России не было внутренней борьбы
Еще в начале полномасштабной войны в обществе бушевали обсуждения относительно того, что когда в страну-агрессора "повезут цинковые гробы", тогда россияне опомнятся и, возможно, осознают ужасы, в которые их втянул Кремль.
Однако глава украинской разведки заявил, что к обсуждениям, касающихся возможных беспорядков в России из-за полномасштабного вторжения в Украину, он относился чрезвычайно осторожно. Такая же тенденция сохраняется и сейчас.
По его словам, никакого сопротивления от граждан страны-агрессора не было по двум главным причинам.
Первая – моральная, Россия это реально страна рабов. А вторая это то, о чем я вам говорил, на этом все зарабатывают сейчас. Нет другой работы кроме как идти в вооруженные силы для большинства россиян,
– заявил Буданов.
Он также добавил, что на самом деле это "реальность" современной России.
Буданов выступил перед российскими добровольцами: основное
- Глава ГУР МО Кирилл Буданов выступил на Форуме поддержки российских добровольцев. Там находились в частности бойцы легиона "Свобода России" и Сибирского батальона. Глава ГУР отметил, что в будущем оппозиционных организаций будет только больше.
- По его словам, добровольцы в сотрудничестве с оппозиционными политиками ведут справедливую борьбу за новую Россию, которая "освободится от мрака тоталитаризма и самоизоляционизма, в который всех россиян бросил фашистский режим Путина".
- Он добавил, что во время этой военной операции берется под контроль ряд приграничных населенных пунктов, а также наносятся удары исключительно по военной инфраструктуре войск диктатора Владимира Путина.
- Буданов заявил, что 13 – 18 марта на территории Белгородской и Курской областей граждане России приняли решение освободить свою страну "от старого человека и его приспешников".