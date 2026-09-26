"У нас есть шанс": Буданов сделал новое заявление об окончании войны

Украина может добиться мира благодаря участию США в переговорном процессе. Хотя на данный момент Россия не демонстрирует готовности к завершению войны.

Об этом руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов заявил в интервью NewsForce.

Что сказал Буданов о шансах на мир?

По словам генерала, на данный момент у Вашингтона нет равноценной альтернативы в качестве посредника в переговорах.

Буданов пояснил, что особая роль США обусловлена их экономической и военной мощью. "А единственное, что Россия уважает в этом мире, – это сила", – уточнил чиновник.

В то же время глава ОП признал, что действия России пока не свидетельствуют о ее готовности завершить войну.

Впрочем, по мнению Буданова, момент для этого наступит.

Учитывая влияние США, у нас есть шанс достичь мира. И мы делаем все, что в наших силах, чтобы этот мир наступил,

– сказал он.

Глава ОП подчеркнул, что Украина продолжает выступать за немедленное прекращение огня. По его словам, Россия публично заявляет, что пока не готова согласиться на такой шаг.

Напомним, Соединенные Штаты предложили организовать новую встречу Украины, США и России на техническом уровне. Местом встречи должны стать Объединенные Арабские Эмираты, но дата еще не согласована.

Между тем Владимир Путин заявил, что Россия якобы была готова продолжить переговоры с Украиной, но Киев, по-видимому, не воспользовался этой возможностью.

По словам российского президента, все предложения о перемирии остаются на столе, но Москве еще предстоит определить, какие из них соответствуют ее интересам.