В Будапеште прошел многотысячный митинг против закона о "ЛГБТ-пропаганде": фото, видео
Источник:Associated Press
В Венгрии 24 июля состоялся масштабный митинг в поддержку представителей ЛГБТ-сообщества. Тысячи людей в Будапеште выступили против скандального закона и политики премьер-министра Виктора Орбана.
Документ предусматривает запрет "гей-пропаганды" среди несовершеннолетних. Участники акции вышли с протестом против последних действий венгерских властей.
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Участники ЛГБТ-прайда протестовали против закона Орбана
Участники масштабного парада прошлись 24 июля по столице Венгрии и заполонили город. Они скандировали против возмутительного закона Орбана.
Представитель ежегодного Budapest Pride Джоджо Маерсик заявил, что во время шествия не празднуют и не вспоминают историческую борьбу ЛГБТ-движения. В 2021 году событие направлено против политики премьера Орбана.
Многие из ЛГБТ-сообщества боятся и больше не чувствуют, что они имеют какое-то будущее в этой стране,
– подчеркнул он.
Участники прошли через центр Будапешта и пересекли реку Дунай по Мосту Свободы. К шествию также присоединились некоторые оппозиционные политики. В частности мэр Будапешта Гергей Карачонь, соперник Орбана на выборах в 2022 году.
Одна из участниц Budapest Pride рассказала, что ситуация в стране сейчас просто ужасная. 16-летняя девушка планирует уехать из Венгрии, если в дальнейшем все будет только ухудшаться.
Многотысячный ЛГБТ-парад в Будапеште / Фото Associated Press
В Венгрии запретили "гей-пропаганду": что известно
- В Венгрии с 8 июля вступил в силу закон о запрете "гей-пропаганды" среди несовершеннолетних. Он ограничивает информирование о гомо– и транссексуальности.
- Документ приняли при поддержке премьер-министра Виктор Орбана. Власти объяснили, что его целью является якобы защита несовершеннолетних. В то же время активисты считают это ударом по ЛГБТ-сообществу.
- В Европе резко раскритиковали принятие данного закона. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала его "позором". Мол, это не только является дискриминацией по признаку сексуальной ориентации, но и противоречит фундаментальным ценностям Евросоюза.
- Кроме этого, ЕС лишит Венгрию и Польшу финансирования из-за притеснений ЛГБТ-сообщества.