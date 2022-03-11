Будем делать все зависимое, чтобы коридоры работали, – Денисенко

Уже несколько дней российские террористы нарушают обещание не стрелять во время эвакуации гражданского населения из Мариуполя. Оккупанты неоднократно открывали огонь по "зеленому коридору".

Тем временем украинские власти не оставляют попыток организовать помощь находящимся в городе людям. Детальнее о зеленых коридорах рассказал в прямом эфире телеканала "Рада" министр внутренних дел Вадим Денисенко, информирует 24 канал.

Читайте Почему России нужны фейковые зеленые коридоры и реальные договоренности о перемирии

Мариуполь – главная цель Путина

К сожалению, пока что главная цель Кремля – не допустить гуманитарных коридоров в сторону Украины. То, что мы сейчас наблюдаем относительно Мариуполя – это личное указание Путина. Таким образом он заставляет город сдаться.

В то же время, украинская сторона делает все, что от нее зависит, – отметил Денисенко, – однако сейчас все в руках одного человека. И это – Путин.

24 канал – следите за актуальными новостями с фронта:

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!