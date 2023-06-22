Будем идти вперед, хоть это потребует времени, – Шмигаль о темпах контрнаступления Украины

Глава Кабмина Денис Шмигаль 22 июня высказался по поводу темпов контрнаступления Вооруженных Сил нашего государства. По его словам, освобождение нашей территории "потребует определенного времени".

Глава правительства подчеркнул, что российская армия тоже активно готовилась к контрнаступлению ВСУ. Несмотря на это, он заверил, что "оптимистично" смотрит на успех нашей армии.

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Шмигаль прокомментировал темпы контрнаступления ВСУ

Денис Шмигаль выступил на конференции по восстановлению Украины в Лондоне. Там он рассказал, что в настоящее время украинская армия проводит "очень разумные наступательные действия", которые потребуют определенного времени.

Но мы намерены двигаться и идти вперед. И я абсолютно оптимистично настроен по освобождению всех наших земель, оккупированных россиянами,

– заявил премьер.

Кроме этого, глава правительства сказал, что контрнаступление – это ряд военных операций. Он подчеркнул, что иногда наши защитники наступают, а иногда должны защищаться от оккупантов.

Напоследок Шмигаль назвал основную причину, которая замедляет движение наших солдат – наставленные русскими минные поля. По его словам, россияне также готовились к тому, что мы будем освобождать наши оккупированные территории.

Ранее о замедлении темпов контрнаступления говорил и Зеленский