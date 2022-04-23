Будем обсуждать гуманитарные вопросы, – Подоляк о переговорах в случае уничтожения Героев Мариуполя
Если российские захватчики уничтожат защитников Мариуполя, Украина приостановит только политическую составляющую переговоров. Гуманитарный стол будет работать, как и раньше.
Об этом в эфире национального телемарафона рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что переговоры об обмене пленными и открытии гуманитарных коридоров будут идти постоянно. сообщает 24 канал.
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Подоляк разъяснил слова президента о прекращении переговоров с Россией
Подоляк рассказал, как происходит переговорный процесс. По его словам, в рамках съезда делегаций есть несколько переговорных столов.
На одном из них лежит политическая карта, на другом – карта урегулирования с точки зрения выхода из войны, но есть еще отдельные карты, гуманитарные.
– подчеркнул советник.
Он добавил, что на этом блоке поднимаются вопросы обмена пленными, гуманитарных коридоров, возможности вывести наших людей с временно оккупированных территорий.
Когда президент говорит о прекращении переговорного процесса, безусловно, имеется в виду полная остановка политической составляющей или всех остальных, кроме гуманитарной,
– отметил Подоляк.
Советник подчеркнул, что наши люди не должны почувствовать, что их покинули.