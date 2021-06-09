Будем защищаться тем, что имеем, – Кулеба о новом нападении России

Россия снабдила военных новейшим оружием. Если произойдет новое нападение на Украину – придется отбиваться тем, что имеем. Чтобы предотвратить такой сценарий, стоит поговорить об укреплении обороноспособности страны.

Такое мнение высказал глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он объяснил, что Украина должна быть готовой к атаке России.

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"Если Путин начнет новую фазу войны, то российская армия, вооруженная новейшим оружием, будет снова атаковать Украину, а мы будем защищаться тем, что имеем в распоряжении", – отметил Кулеба.

Это будет новая ужасная реальность, с которой нам придется столкнуться,

– добавил он.

Министр все же надеется, что нового нападения России на Украину не произойдет. Однако благодарен партнерам за поддержку. В частности, поблагодарил главу МИД Германии Хайко Мааса за то, что Германия помогает в политическом урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе.

"Мы надеемся, что эти усилия позволят нам остановить войну и деоккупировать территории политическим путем", – подытожил Кулеба.

Ситуация на Донбассе: коротко

В пресс-службе ООС сообщали, что боевики почти каждый день атакуют обстрелами украинский военных. В конце мая количество провокаций увеличилось.

Известно, что Россия в мае 2021 года завезла новые партии оружия на временно оккупированные территории.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что до конца сентября 2021 года России может осуществить наступление.

Маас сообщил о том, что Германия не будет поставлять оружие Украине. Он объяснил, что это может "поставить крест" на эффективности нормандского формата.