Будет аварийное снабжение из ЕС: вечером и до конца суток объем ограничений по свету уменьшат

В Украине в течение 9 июля уменьшат объем ограничений электроэнергии. В Укрэнерго раскрыли детали.

Отмечалось, что графики отключений 9 июля будут применяться на протяжении всех суток. Однако в Укрэнерго сообщили об уменьшении ограничений.

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Объем ограничений по свету уменьшат

В Укрэнерго обнародовали обновленную информацию об отключениях света 9 июля. Отмечается, что сегодня будет ослабление ограничений. Согласно обнародованной информации, это может быть осуществлено благодаря поставкам электроэнергии от Евросоюза.

В вечерние часы и до конца суток объем ограничений будет уменьшен за счет аварийных поставок из ЕС,

– говорится в сообщении.

В частности, сообщается, что с 16:00 до 19:00 будут действовать три очереди отключений.

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Кстати, в инфопространстве можно встретить обвинения со стороны населения относительно того, что, несмотря на значительный дефицит света, Украина до сих пор продает электроэнергию другим странам. Эксперты же объясняют, что такие заявления не правдивы, ведь экспорт с мая равен нулю.

Украина присоединена к сети ENTSO-E. А это означает, что между 5 соседними странами у нас происходят перетоки электроэнергии.