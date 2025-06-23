Будет говорить о безопасности для Украины: Зеленский посетит Великобританию

Президент Украины Владимир Зеленский 23 июня едет в Великобританию. С партнерами он планирует обсудить защиту Украины и ее людей на фоне массированной российской атаки по Киеву и другим городам и селам этой ночью.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост Владимира Зеленского. Президент отметил, что цивилизованный мир должен остановить террор "коалиции убийц", в которую входят Россия, Иран и Северная Корея.

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Зеленский расскажет о российском терроре партнерам в Великобритании

Очередная российская атака на Украину и ее столицу показала, что Россия не стремится к миру, ведь не прекращает обстрелы российско-иранскими "Шахедами" и ракетами по гражданской инфраструктуре

К сожалению, не все вражеские цели удалось сбить. Российские ракеты нанесли серьезные разрушения в Киеве, в городе погибли люди, более 10 жителей получили травмы.

По словам Владимира Зеленского, каждому в странах, расположенных рядом с Россией, Ираном и Северной Кореей стоит думать о о защите жизней людей.

Сегодня во время визита в Британию буду говорить с партнерами именно об этом – о нашей защите, которая должна стать основой значительно более сильной общей защиты,

– отметил президент.

Зеленский добавляет, что Россия должна чувствовать давление. Именно это может ударить по Москве сильнее ракет. Поэтому он снова будет договариваться с партнерами о новых сильных шагах в виде санкций против России для прекращения ракетных и дроновых ударов.

Как отметил украинский лидер, российский удар повредил объекты в четырех областях. В Киеве было частично разрушено 5 многоквартирных домов. Один человек погиб в результате российского удара по Белой Церкви, где БпЛА попал в больницу. На местах прилетов сейчас работают спасатели, жителям оказывают помощь везде, где нужно.