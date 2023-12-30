"Будет хуже – пойду": герой видео с горящим авто отказался от госпитализации, несмотря на ожоги

После массированного удара 29 декабря в сети завирусилось видео, как житель Киева сел в горящий автомобиль и спас припаркованные рядом машины соседей. Героя ролика зовут Василий Андреевич. И хотя он получил ожоги, однако от госпитализации отказался.

Как рассказал мужчина журналистам, сейчас он чувствует себя нормально. И к врачам пока обращаться не собирается, хотя имеет обожженное лицо.

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"Подумал, что газовая машина взорвалась"

По словам Василия Андреевича, пожар он увидел из окна кухни. И подумал, что газовая машина взорвалась. От нее впоследствии загорелось и его авто.

"Я открыл, аккумулятор подсоединил, потому что я отключаю его, и все. Вскочил в машину – оно темно. Так я дверцу открыл, чтобы видно было, голову высунул, и теперь туда, к мойке", – вспоминает мужчина.

Василий Андреевич объяснил, что решил отогнать свой автомобиль к мойке, поскольку ему сказали люди, что именно там его могут потушить.

"У меня здесь обожжено, но ничего, нормально"

Василий Андреевич убеждает, что сейчас чувствует себя нормально. Думает, как восстанавливаться. Он добавляет, что отказался от осмотра врачей.

У меня здесь обожжено, но ничего, нормально. Если будет хуже – то пойду,

– говорит несгибаемый украинец.

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