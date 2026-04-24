Будет комплексная реформа набора и службы в Силах обороны, – Федоров
- Министр обороны Украины Михаил Федоров анонсировал комплексную реформу условий рекрутинга и службы в силах обороны, первые 10 из 30 проектов почти готовы к запуску.
- Также министр заявил о развитии программы есть Баллы для мотивации военных, которая позволяет обменивать заработанные баллы на дополнительное вооружение через Brave1 Market.
Министр обороны Украины Михаил Федоров анонсировал комплексную трансформацию условий рекрутинга и службы в Силах обороны. По его словам, часть проектов уже готова к запуску.
Об этом глава Минобороны сообщил в своих соцсетях в пятницу, 24 апреля.
О каких изменениях идет речь?
Михаил Федоров подвел итоги первых трех месяцев на посту министра обороны. По его словам, это время было периодом сложных вызовов и системных проблем, которые не решались десятилетиями.
Министр объяснил, что задача, поставленная президентом, заключается в максимально быстрой трансформации системы, которая должна ускорить сдерживание врага в небе и на земле и истощить его экономику.
С начала работы на новой должности Михаил Федоров работал над подготовкой комплексной трансформации улучшения условий рекрутинга и службы в Силах обороны.
Первые 10 из 30 проектов в рамках одной реформы почти готовы к запуску. Детали – позже,
– написал он.
Кроме этого, министр заявил о значительном развитии программы еБаллы: в частности, начали начисляться баллы за боевую работу армейской авиации, мобильных огневых групп против Shahed, а также снайперов.
Справка. Электронные баллы (еБалы) – это система мотивации для украинских военных, которая позволяет подразделениям получать дополнительное вооружение, в частности дроны, за результативные действия на фронте. Кроме стандартного материального обеспечения, подразделения могут обменивать эти баллы на необходимое снаряжение через специальный военный "онлайн-магазин" Brave1 Market.
Что нового в процессе мобилизации?
Военнообязанные, за исключением забронированных лиц и работников спецслужб, теперь должны подавать заявления на отсрочку через ЦПАУ.
Граждане в возрасте 18 – 25 лет отныне также могут добровольно подписать однолетний контракт с ВСУ. После его завершения предусмотрено увольнение в запас и возможность получить 12-месячную отсрочку от повторного призыва.
Кроме этого, правительство изменило функции ТЦК: теперь они не оформляют отсрочки для отдельных категорий, в частности для забронированных работников госорганов, должностных лиц и руководителей определенных институтов, а также сотрудников СБУ и разведывательных служб.