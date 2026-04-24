Будет комплексная реформа набора и службы в Силах обороны, – Федоров

Министр обороны Украины Михаил Федоров анонсировал комплексную трансформацию условий рекрутинга и службы в Силах обороны. По его словам, часть проектов уже готова к запуску.

Об этом глава Минобороны сообщил в своих соцсетях в пятницу, 24 апреля.

О каких изменениях идет речь?

Михаил Федоров подвел итоги первых трех месяцев на посту министра обороны. По его словам, это время было периодом сложных вызовов и системных проблем, которые не решались десятилетиями.

Министр объяснил, что задача, поставленная президентом, заключается в максимально быстрой трансформации системы, которая должна ускорить сдерживание врага в небе и на земле и истощить его экономику.

С начала работы на новой должности Михаил Федоров работал над подготовкой комплексной трансформации улучшения условий рекрутинга и службы в Силах обороны.

Первые 10 из 30 проектов в рамках одной реформы почти готовы к запуску. Детали – позже,

– написал он.

Кроме этого, министр заявил о значительном развитии программы еБаллы: в частности, начали начисляться баллы за боевую работу армейской авиации, мобильных огневых групп против Shahed, а также снайперов.

Справка. Электронные баллы (еБалы) – это система мотивации для украинских военных, которая позволяет подразделениям получать дополнительное вооружение, в частности дроны, за результативные действия на фронте. Кроме стандартного материального обеспечения, подразделения могут обменивать эти баллы на необходимое снаряжение через специальный военный "онлайн-магазин" Brave1 Market.

