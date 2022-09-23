Как изменится поддержка Украины после выборов: что об этом думают рядовые итальянцы

Итальянские граждане ожидают победы правоцентристов на предстоящих 25 сентября выборах в парламент – уже в это воскресенье. Они надеются, что страна продолжит и дальше поддерживать Украину.

Об этом на улицах Милана корреспондентке 24 канала рассказали рядовые итальянцы. Впрочем, некоторые из опрошенных выразили опасение, что новое правительство может ослабить поддержку, поскольку некоторые правые силы имеют связи с путиным.

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Какие ожидания у итальянцев от результатов выборов и при чем здесь Украина

Такие итальянские политики, как скандальный праворадикал Сальвини, выступали за пересмотр санкций ЕС против россии. Ультраправые и неофашисты в странах ЕС уже традиционно благосклонно относятся к путину.

Впрочем, избиратели поддерживают крайне правых как проявление неудовлетворения состоянием дел во внутренней политике, возлагая ответственность на левых, которые раньше были у власти.

Что итальянцы думают о выборах и поддержке Украины: смотрите видеосюжет 24 канала

Стоит отметить, что итальянцы достаточно скептически относятся к своим политикам. В то же время существует несколько тенденций:

Еще не все итальянцы определились с выбором;

Скорее всего, будут голосовать за Джорджию Мелони, возглавляющую партию "Братья Италии". Те, кто не определились, вероятно, отдадут голоса за лидера опросов;

К сожалению, некоторые итальянцы ожидают, что отношения с Украиной могут стать более прохладными в связи с приходом к власти правых.

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Зато во внешней политике итальянцы, поддерживающие правых, высказались за сохранение поддержки Украины в войне с россией.

Сейчас Италия оказывает весомую помощь Украине. Как с экономической точки зрения, так и с военной. Опросы говорят, что победят правые силы. Думаю, что отношения Украины и Италии могут стать более прохладными, поскольку итальянские правые силы симпатизируют Орбану и другим ультраправым в Европе. Как Орбан, так и итальянские праворадикалы, Сальвини и Берлускони имеют тесные отношения с путиным. Если победят правые, то мне жаль, если Италия отдалится от Украины,

– отметил мужчина.

В то же время многие в Италии отмечают и важность поддержки Европой Украины из-за агрессии путина.

"Если выиграют правые, то европейский фронт может дать трещину. Некоторые наблюдатели считают, что победа правых в Италии распространит эту тенденцию на Европу. Поэтому поддержка Европой Украины может ослабеть", – предположил один из опрашиваемых.

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По данным Politico, по итогам этих выборов может образоваться правая коалиция, в которую войдут:

ультраправые "Братья Италии" (25%), возглавляемые Джорджием Мелони,

антимигрантская "Лига" Маттео Сальвини (13% поддержки),

"Форца Италия" Сильвио Берлускони (7%).

В общем, правые могут получить 45%. Левые же во главе с Демократической партией получат 22%, тогда как популистское "Движение пяти звезд" (M5S) может получить 13%.

25 сентября итальянцы изберут депутатов двух палат парламента. После конституционного референдума палаты будут сокращены вдвое: до 400 членов в Палате депутатов и 200 в Сенате. Результаты голосования могут оказать решающее влияние на внешнюю политику Италии, в том числе и на поддержку Украины в контексте войны против россии.Внеочередные выборы были назначены после отставки премьер-министра Италии Марио Драги в июле. Это произошло после того, как три партии вышли из коалиции национального единства и погрузили Италию в неопределенность. Тем более что страна столкнулась с экономическими неурядицами, с инфляцией и рекордной засухой.