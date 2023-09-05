Непростая процедура: в Раде рассказали, будет ли массовая экстрадиция уклонистов из-за границы
Источник:"Радио Свобода"
В Верховной Раде рассказали, что экстрадиции украинских мужчин-уклончан из-за границы – это сложная процедура. В то же время в Раде раздумывают, как сделать процедуру "более гибкой".
Массовой экстрадиции мужчин-уклонистов в Украину из-за границы не будет. Депутат, член комитета Совета нацбезопасности и обороны Федор Вениславский, пояснил, что с точки зрения юридической процедуры массовой экстрадиции граждан нет.
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Украинцам, незаконно сбежавшим, могут заочно сообщить о подозрении
Представитель президента в парламенте пояснил, что уголовная ответственность носит персонализированный, индивидуальный характер.
Соответственно, по каждому факту необходимо обращаться и предоставлять соответствующие документы о том, что лицо скрывается от органов досудебного расследования, суда и только после этого можно задействовать процедуру экстрадиции,
– сказал он.
Вениславский подчеркнул, что эта непростая процедура и решение может быть обжаловано в суде страны, из которой может происходить экстрадиция. В то же время представитель президента сказал, что в Раде будут думать, как сделать процедуру более гибкой.
"Но учитывая правила, европейские правовые стандарты, регламентирующие деятельность и судебных органов, и правоохранительных – это может быть обжаловано в суде Болгарии, Польши или Румынии. И окончательное решение будет за судом. Поэтому, конечно, это очень непростая процедура и будем думать, как ее сделать более гибкой. Но это требует тщательных анализов и дискуссий", – говорит депутат.
Как уклонисты убегают из Украины
Вениславский привел три основных способа незаконного пересечения границы. Речь идет о:
- пересечение границы вне официальных пунктов пропуска,
- пересечение границы в тайнике,
- использование поддельных документов.
Как говорит депутат, наиболее массовый характер носит использование поддельных документов, которые позволили человеку выехать за пределы страны.
Например, справка о том, что человек является инвалидом I или II группы – он не подлежит призыву ни в военное, ни в мирное время. Соответственно, никаких оснований для ограничения права передвижения граждан Украины, согласно действующему законодательству, нет. С точки зрения предъявленных документов официально законно пересекли государственную границу,
– сказал он.
В то же время Вениславский объясняет, что с точки зрения поддельных документов – "это отдельное преступление, охватывающее ответственность и тех, кто изготовил такие фальшивые документы, и тех, кто такие документы сознательно использовал".
"Поскольку мы понимаем, если человек, не имея статуса лица с инвалидностью, воспользовался такими документами – это преступление во избежание выполнения конституционных обязанностей", – отмечает представитель президента.
По его словам, эти действия требуют регистрации уголовных производств, установление таких фактов – компетенция правоохранительных органов.
Он добавил, что после регистрации производства должны быть проведены экспертизы, которые установят, были ли фальшивыми документы для пересечения границы, а после этого лица, воспользовавшиеся такими документами, могут заочно сообщить о подозрении, далее могут быть задействованы правила экстрадиции.
Экстрадиция уклонистов: контекст
- В польских СМИ появилась информация, что Польша якобы начала выдавать Киеву мужчин призывного возраста. Однако говорится о некоторых украинцах, переправлявших нелегальных мигрантов в Европу.
- Следовательно, депортация не касается украинцев призывного возраста, которые выехали незаконно.
- Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщил, что говорится о правонарушителях, на арест которых Украина оформила международный ордер, а не обо всех мужчинах призывного возраста.