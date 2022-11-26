На каждый выстрел будем отвечать двумя: Братчук о ситуации в Одесской области и вероятности эвакуации

Одесская область функционирует так же, как и город. Конечно, Одесчина вошла в те регионы, которые больше всего пострадали от российских обстрелов.

Об этом 24 каналу рассказал спикер главы Одесской ОВА Сергей Братчук. Он также отметил, что проблематика сегодня еще существует, всех бытовых потребителей удалось подключить, но самое главное – во время восстановительных работ ни одна больница не прекращала свое функционирование.

Читайте также Пропал свет не только в Украине: что произошло в Молдове

Сергей Братчук говорит, что альтернативные источники были подготовлены, они заработали тогда, когда это было необходимо. У нас есть соответствующие резервы горюче-смазочных материалов и соответствующие запасы воды.

"Следует подчеркнуть, что сейчас говорится уже о подключении бытовых потребителей. К сожалению, сейчас есть определенные микрорайоны и населенные пункты, где еще не все подключены", – говорит он.

Сергей Братчук рассказал, какая ситуация в Одессе на фоне блэкаута: смотрите видео

Будет ли эвакуация из Одессы

Да, есть еще люди, которые без электроэнергии уже 2 суток. Но энергетики делают все возможное и сверхвозможное, чтобы подключить людей. Вчера в Одессе не функционировал электротранспорт, а уже сегодня все вышли на маршруты.

Централизованное водоснабжение уже возобновлено, есть еще определенные проблемы с отоплением, но надеюсь и это сможем решить.

У нас нет такой ситуации, чтобы мы объявляли эвакуацию. Мы понимаем, что вероятность нанесения ракетных ударов по Украине остается очень высокой. Поэтому мы на каждый выстрел будем отвечать двумя выстрелами – это ВСУ и тыл будет выполнять свой функционал,

– отмечает Братчук.

Мы должны сегодня демонстрировать устойчивость, как наши ребята под Бахмутом.

Как подготовиться к блэкауту