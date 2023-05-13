Си Цзиньпин пообещал, что Китай не будет помогать оружием России, – Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент Китая заверил его в том, что не будет поддерживать Россию. Собственно, речь идет о поставках оружия и других технологий Пекином.
В субботу, 13 мая, украинский лидер прибыл впервые с начала полномасштабного вторжения в Италию, где дал пресс-конференцию для местных СМИ. О том как Зеленский высказался по поводу обещаний Си Цзиньпина, информирует 24 Канал со ссылкой на трансляцию встречи.
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"Мы рассчитываем"
По словам главы государства, Украина рассчитывает на то, что Пекин не будет поддерживать Кремль оружием или другими технологиями.
Мы рассчитываем, что Китай не будет поставщиком оружия в Россию и не будет оружием или другими технологиями поддерживать Россию.
– сказал президент.
Кроме того, он подчеркнул, что во время разговора с китайским лидером Си Цзиньпинем тот заверил его в том, что КНР "стоит в стороне" – то есть не будет оружием поддерживать Россию.
Стратегия Китая: мнения экспертов
- Политолог Олег Лесной выразил определенные сомнения относительно того, может ли Пекин достичь справедливого мира, на который согласится Украина. Собственно, стоит сказать, что все больше в Китае в последнее время намекают на посредничество в переговорах между Киевом и Москвой.
- Кроме того, политолог Владимир Фесенко говорил о том, что в ближайшей перспективе спецпредставитель Китая посетит европейские страны, в том числе Польшу. Скорее всего, это нужно для того, чтобы "зондировать ситуацию".
- Также, по словам Фесенко, фактически Китай становится опекуном Центральной Азии вместо России – то есть Кремль отходит на второй план. Уже можно констатировать, что Беларусь под влиянием Китая.
- Важно, интересно и то, что объемы экспорта из Китая в Россию выросли до рекордного уровня. Речь идет о сумме в размере 9,6 миллиарда долларов. Об этом писали аналитики из издания Bloomberg.