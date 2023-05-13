Си Цзиньпин пообещал, что Китай не будет помогать оружием России, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент Китая заверил его в том, что не будет поддерживать Россию. Собственно, речь идет о поставках оружия и других технологий Пекином.

В субботу, 13 мая, украинский лидер прибыл впервые с начала полномасштабного вторжения в Италию, где дал пресс-конференцию для местных СМИ. О том как Зеленский высказался по поводу обещаний Си Цзиньпина, информирует 24 Канал со ссылкой на трансляцию встречи.

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"Мы рассчитываем"

По словам главы государства, Украина рассчитывает на то, что Пекин не будет поддерживать Кремль оружием или другими технологиями.

Мы рассчитываем, что Китай не будет поставщиком оружия в Россию и не будет оружием или другими технологиями поддерживать Россию.

– сказал президент.

Кроме того, он подчеркнул, что во время разговора с китайским лидером Си Цзиньпинем тот заверил его в том, что КНР "стоит в стороне" – то есть не будет оружием поддерживать Россию.

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