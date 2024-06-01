Китай подтвердил, что не будет участвовать в Саммите мира в Швейцарии: что заявили в Пекине

Уже в этом месяце в Швейцарии состоится Глобальный саммит мира. В Китае на официальном уровне заявили, будут ли они присутствовать на этом мероприятии.

Так, Пекин в пятницу, 31 мая, подтвердил, что не будет участвовать в Глобальном саммите мира и будет "продолжать по-своему продвигать мирные переговоры". Об этом заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин.

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Будет ли Китай участвовать в саммите мира в Швейцарии

Китай всегда утверждает, что международная мирная конференция должна соответствовать 3 важным элементам признания со стороны как России, так и Украины, равного участия всех сторон и справедливого обсуждения всех мирных планов. В противном случае мирная конференция вряд ли сможет сыграть существенную роль в восстановлении мира,

– заявила Мао Нин.

Она предположила, что "3 элемента, предложенные Китаем, не будут выполнены". Согласно её словам, существует очевидный разрыв между организацией встречи и тем, что отстаивает Китай, а также универсальными ожиданиями международного сообщества.

В этом случае Китай вряд ли сможет принять участие во встрече и проинформировал соответствующие стороны о наших соображениях и опасениях. Мы продолжим продвигать мирные переговоры по-своему, поддерживать связь со всеми сторонами и совместно нарабатывать условия для политического урегулирования украинского кризиса,

– добавила она.

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