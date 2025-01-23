Оппозиционер рассказал, кто удерживает Путина у власти и когда все может измениться

Вероятность того, что после неудачного для России завершения войны произойдет крах ее режима, низкая. Пример этому – Крымская война XIX века. Тогда было военное поражение, но режим устоял, никаких особых передряг в России не произошло.

Об этом в эфире 24 Канала отметил основатель движения "Демократическая Россия" Евгений Севастьянов, напомнив, то потом через несколько лет в России начались реформы, которые наоборот принесли свободу российскому населению.

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Что обеспечивает Путину лояльность его окружения?

Путин до сих пор утверждает, что российско-украинская война – это "специальная военная операция", для него это не война, поэтому, по словам Севастьянова, в любой момент он может сказать, что ее цели достигнуты и объявить о ее завершении, зафиксировав линию фронта там, где удастся договориться.

Основатель движения "Демократическая Россия" обратил внимание на то, что в своем недавнем заявлении Трамп отметил, что продолжая войну, Путин губит Россию. По мнению Севастьянова, президент США дал понять, что, закончив боевые действия, глава Кремля получит определенные условия, которые помогут стабилизировать ситуацию в России.

Он намекнул на частичное снятие санкций. Это для Путина будет стимулом,

– считает Севастьянов.

По его словам, снятие санкций будет означать, что у российского диктатора появятся деньги, а пока они у него будут – все региональные элиты будут проявлять ему лояльность.

"Это как с Горбачевым. Все были ему лояльны до тех пор, пока он не приехал в Лондон и не узнал, что ему отказали в новых кредитах. Тогда все те, кто стояли с протянутой рукой, повернулись к нему спиной", – напомнил Севастьянов.

Сейчас, как отметил основатель движения "Демократическая Россия", все российские чиновники лояльны Путину, потому что могут получить от него деньги, а не потому, что его любят или поддерживают.

Как показал пригожинский бунт, никто его не любит и никто его не поддерживает, ни один политический деятель России тогда не выступил в поддержку Путина, пока он сам не заговорил,

– озвучил Севастьянов.

Чего боятся приближенные к Путину лица?

Пока у федерального центра России деньги есть, поэтому, как заметил основатель движения "Демократическая Россия", никто с главой Кремля не ссорится. Война, по словам Севастьянова, завершится, а внешняя конфронтационная и внутренняя репрессивная политика Путина сохранится.

"После того, как Путин отойдет от власти, внешняя политика России изменится радикально, а внутренняя некоторое время будет прежней. Путин может пережить завершение войны в любом варианте сегодня, завтра или послезавтра, его власти пока ничего не угрожает", – считает Севастьянов.

Однако, по его мнению, власть Путина хоть и держится, но на очень тонких нитях. Главное, что сейчас удерживает Путина у власти, по убеждению Севастьянова – это страх его близкого окружения все потерять после того, как он покинет Кремль.