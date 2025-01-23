Про це в етері 24 Каналу зазначив засновник руху "Демократична Росія" Євген Севастьянов, нагадавши, то потім через декілька років в Росії почалися реформи, які навпаки принесли свободу російському населенню.

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Що забезпечує Путіну лояльність його оточення?

Путін досі стверджує що російсько-українська війна – це "спеціальна військова операція", для нього це не війна, тому, зі слів Севастьянова, у будь-яку мить він може сказати, що її цілі досягнуті та оголосити про її завершення, зафіксувавши лінію фронту там, де вдасться домовитись.

Засновник руху "Демократична Росія" звернув увагу на те, що у своїй нещодавній заяві Трамп зауважив, що продовжуючи війну, Путін губить Росію. На думку Севастьянова, президент США дав зрозуміти, що, закінчивши бойові дії, очільник Кремля отримає певні умови, які допоможуть стабілізувати ситуацію в Росії.

Він натякнув на часткове зняття санкцій. Це для Путіна буде стимулом,

– вважає Севастьянов.

З його слів, зняття санкцій означатиме, що в російського диктатора з'являться гроші, а доки вони в нього будуть – всі регіональні еліти проявлятимуть йому лояльність.

"Це як з Горбачовим. Всі були йому лояльні до тих пір, поки він не приїхав у Лондон і не дізнався, що йому відмовили у нових кредитах. Тоді всі ті, хто стояли з протягнутою рукою, повернулися до нього спиною", – нагадав Севастьянов.

Зараз, як зазначив засновник руху "Демократична Росія", всі російські чиновники лояльні Путіну, бо можуть отримати від нього гроші, а не тому, що його люблять чи підтримують.

Як показав пригожинський бунт, ніхто його не любить і ніхто його не підтримує, ні один політичний діяч Росії тоді не виступив на підтримку Путіна, поки він сам не заговорив,

– озвучив Севастьянов.

Чого бояться наближені до Путіна особи?

Поки що у федерального центра Росії гроші є, тому, як зауважив засновник руху "Демократична Росія", ніхто з очільником Кремля не свариться. Війна, зі слів Севастьянова, завершиться, а зовнішня конфронтаційна та внутрішня репресивна політика Путіна збережеться.

"Після того, як Путін відійде від влади, зовнішня політика Росії зміниться радикально, а внутрішня певний час буде такою як зараз. Путін може пережити завершення війни у будь-якому варіанті сьогодні, завтра чи післязавтра, його владі поки що нічого не загрожує", – вважає Севастьянов.

Однак, на його думку, влада Путіна хоч і тримається, але на дуже тонких нитках. Головне, що наразі утримує Путіна при владі, за переконанням Севастьянова – це страх його близького оточення все втратити після того, як він покине Кремль.