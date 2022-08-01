россия может готовить новое наступление на Харьков: Жданов ответил, есть ли угроза

На днях все чаще стали появляться сообщения о том, что оккупанты готовят новое наступление на Харьков со стороны временно оккупированного Изюма. Но реального риска наступления для Харькова нет, расстояние от Балаклеи до Харькова немалое.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он также отметил, что для того, чтобы осуществить наступление с Изюмского направления, нужно полностью вернуть изюмскую группировку оккупационных войск на 180 градусов – это достаточно нереальный сценарий.

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Но россияне очень хаотично ведут боевые действия, так что от них можно ожидать чего угодно. Все зависит от задач, поставленных оккупантам сверху. В россии воюют не военные, а политики,

– говорит Олег Жданов.

По словам военного эксперта, с военной точки зрения – это бессмыслица, менять направления движения, тратить боевой ресурс. По мнению Жданова, такая ситуация маловероятна.

Детальнее о ситуации на фронтах: смотрите видео разговора с Олегом Ждановым

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