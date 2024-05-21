Нельзя исключать, – ГПСУ прокомментировала возможное наступление России на Сумщину

Россия не оставляет попыток оккупации Украины. В частности, в Госпогранслужбе отмечают, что не стоит исключать повторное наступление врага на Север нашего государства, а именно – на Сумскую область.

Во вторник, 21 мая, спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире "Радио Свобода" заявил, что существует риск начала операции захватчиков на Сумщине, – информирует 24 Канал. По его словам, россияне также продолжают атаковать на Харьковщине.

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Наступление России на Сумскую область

Как отмечает спикер, хоть и захватчики фактически не имеют достаточно сил для нападения на Сумскую область, однако они все равно могут пойти на этот шаг. С Харьковской областью была аналогичная ситуация.

Никогда нельзя исключать. Я это подчеркивал и по Сумскому направлению. Враг может в любой момент, даже несмотря на то, что он не имеет достаточных сил, попробовать сделать что-то подобное, как это сейчас происходит на Харьковском направлении.

Демченко предполагает, что целью оккупантов в случае нападения на Сумщине может быть растяжение линии фронта и распыление Сил обороны Украины. Таким образом россияне будут пытаться ослабить нашу оборону.

Пока мы имеем такого соседа, конечно, что надо быть готовым к развитию любых ситуаций. И собственно мы должны продолжать наращивать наши оборонительные возможности... Надо также понимать, что протяженность границы с нашим врагом достаточно велика.

Спикер Государственной пограничной службы добавляет, что только Сумская область имеет границу в более 560 километров с Россией. Украине нужно привлекать все возможные силы и средства, чтобы преодолеть противника, что, к сожалению, преобладает и по количеству оружия, и личного состава.

Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов прогнозировал, что после Харьковщины россияне могут начать наступление на населенные пункты Сумской области. В материале за 14 мая говорилось, что операция может начаться в течение ближайших 4 дней. По состоянию на 21 мая оккупанты не пробовали многочисленными атаковать регион.

В то же время власти Сумщины объявляли о начале эвакуации людей с приграничных территорий. В частности, помогают выехать в безопасные места жителям таких городов, как Белополье и Ворожба. Захватчики усиливали обстрелы соответствующего региона, также привлекали больше диверсионно-разведывательных групп.

Как констатирует Демченко, украинские пограничники действуют слаженно для защиты, в частности, Сумщины. Кроме того, защитники ежедневно отражают атаки кремлевской армии на севере Харьковщины, где она от 10 мая пытается активно наступать.