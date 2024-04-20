Без сомнения будет поддерживать Украину, – республиканец объяснил резкую позицию Трампа

Многие сомневаются, что если экс-лидер США Дональд Трамп снова сядет в президентское кресло, то Штаты продолжат поддержку Украины. Однако он обязательно будет помогать нашему государству.

Такое мнение 24 Каналу озвучил американский политик, лидер Республиканской партии 45 округа Нью-Йорка Борис Пинкус. По его словам, резкие высказывания Трампа относительно Украины имеют определенную цель.

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У Трампа дальновидные планы

Борис Пинкус отметил, что у Трампа дальновидные планы, о которых он пока боится говорить. Как свидетельствуют результаты опросов от CNN и Fox News, сейчас маловероятно, что Трамп победит на президентских выборах в США. В 6 – 7 штатах он на 3 – 4% опережает действующего лидера Джо Байдена. А в остальных – Трамп или на таком же уровне, или проигрывает.

У нас большая надежда на Трампа. Он будет защищать Украину так, как нужно, также Израиль. Он не может проводить ту же линию или даже худшую, чем это делает Байден. Это исключено. Он не может идти против своей партии. Большинство республиканцев выступают "за" помощь Украине,

– считает он.

Республиканец убежден, что многие дезинформированы относительно позиции Трампа. В США никогда не было диктаторов, поэтому экс-президент тоже никогда им не будет. Хотя бы потому, что ему этого не позволят сделать. Он заявляет, что будет помогать Украине. В одном из своих недавних интервью Трамп объяснил свои резкие высказывания относительно поддержки нашего государства.

"Трамп говорил, что если он говорит что-то против Европы или Украины, то его цель – сделать так, чтобы Европа взяла на себя обязанности, а не надеялась на Штаты как на няньку. Это было сказано. Он подчеркнул, что будет поддерживать Европу обязательно. В этом сомнений нет", – сказал политик.

У Трампа есть две группы избирателей. Ключевая – это евангелисты. Они всегда его поддерживали. А целевая группа до сих пор не в пользу Трампа. Опросы показывают, что, в частности, эти 10 – 15 миллионов избирателей не поддерживают экс-президента Штатов.

"Мы не случайно очень настаиваем, чтобы Трамп взял себе в вице-президенты Никки Хейли, у которой очень много сторонников со стороны 25% республиканцев из общих зарегистрированных. Также очень много голосов она может получить от оппозиционной партии. Они ее поддерживают. Это было бы большим гарантом, что Трамп мог бы победить 5 ноября", – добавил Борис Пинкус.

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