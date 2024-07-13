Будет ли Польша сбивать российские ракеты над Украиной: комментарий главы польского МИДа

Польша рассматривает предложение Украины сбивать российские ракеты. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Речь идет о ракетах, которые будут находиться в воздушном пространстве Украины, но будут направляться в сторону Польши. Это предложение включено в соглашение о совместной обороне, которое подписали во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву в понедельник, 8 июля.

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Польша будет консультироваться с НАТО

Сикорский сказал, что сбивание российских ракет будет считаться самозащитой, но пока в Польше размышляют над этим.

На данном этапе это идея. В нашем соглашении сказано, что мы исследуем эту идею,

– сказал он Американскому институту предпринимательства в Вашингтоне.

Он напомнил, как некоторые российские ракеты, выпущенные из российского Санкт-Петербурга по Львову, сначала через Беларусь заходили в воздушное пространство Польши примерно на 40 секунд, а тогда возвращались на украинскую территорию.

Сикорский заверил, что такое короткое время пребывания ракеты в Польше не дало возможности отреагировать.

"Мы прифронтовое государство, и российские ракеты нарушают наше воздушное пространство... Наша дилемма заключается в следующем. Если мы сбиваем их только тогда, когда они входят в наше воздушное пространство, обломки представляют угрозу нашим гражданам и нашему имуществу", – сказал польский министр.

К слову, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил, что Варшава прежде чем сбивать любые российские ракеты проконсультируется со своими союзниками в НАТО и заручится их согласием.

Если такое решение будет, то оно может быть только союзническим. Это никогда не будет индивидуальным решением,

– сказал Косиняк-Камыш

Он добавил, что ключевым для них будет мнение США, но там достаточно скептически настроены по этому вопросу.

А тем временем польские оборонные аналитики считают такую идею опасной для Польши.

"Без мощной поддержки союзников, которой нет, это предложение является очень рискованным ... с точки зрения наших средств противовоздушной обороны и того факта, что мы можем быть объектом какого-то ответа России", – сказал аналитик Марек Сверчинский.