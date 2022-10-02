В будущем есть шансы, что враг пойдет на Киев: Наев о том, есть ли угроза сейчас

Владимир Путин никогда не откажется от своих намерений захватить всю Украину. Поэтому в будущем существует риск, что Россия снова пойдет на Киев.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в эфире телемарафона оценил шансы, что Путин снова решит напасть на Киев. По его словам, Киев находится в приоритетах преступных планов лидера Кремля.

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В настоящее время угрозы наступления россиян на Киев нет

Эти шансы есть, конечно. Потому что он (Путин – 24 канал) никогда не откажется от своих намерений захватить Украину и непосредственно столицу нашего государства. Она действительно находится в приоритетах его преступных планов,

– сказал Наев.

Командующий Объединенными силами заявил, что по состоянию на данный момент нет угрозы, что оккупанты снова будут наступать на Киев. Он сообщил, что пока не наблюдается накопление врагом сил для вторжения.

"Что будет в дальнейшем – это все зависит от его (Путина – 24 канал) решений, а также от наличия сил и средств", – добавил генерал-лейтенант.

При этом, Наев подчеркнул, что продолжается работа, чтобы сделать невозможным повторное наступление россиян на Киев.

Мы, чтобы сделать это невозможным, учитывая тот опыт ведения боевых действий на Киевском направлении, делаем все необходимое для укрепления обороны. В этой работе принимают участие военные администрации, население территории. Потому что сопротивление населения было одним из основных аспектов, что прошедшая попытка атаковать Киев была неудачной,

– сказал он.

Также Наев сравнил подготовку Киева сейчас и перед полномасштабным вторжением. По его словам, сейчас подготовка будет отличаться приобретенным опытом и помощью, которую получает Украина.

"Кроме того, благодаря мобилизации создано большое количество воинских частей, выполняющих задачи, в том числе и на Киевском направлении", – резюмировал Наев.

Часть Киевской области в марте 2022 года находилась под временной оккупацией россиян. В результате зверств россиян в Киевской области погибли более 1300 человек. Жертв зверств оккупантов находят до сих пор.

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