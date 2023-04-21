Будет ли Рада продлевать военное положение и на сколько

В настоящее время военное положение введено до 20 мая. Однако Верховная Рада должна его продлить, в связи с боевыми действиями на территории государства.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк. По его словам, срок действия военного положения и общей мобилизации должны продлить в начале мая.

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На какой срок введут военное положение

Действие будет продлено с 19 мая 2023 года, и очень вероятно снова на 90 дней, то есть до середины августа 2023 года,

– говорится в сообщении.

Железняк напоминает, что это голосование уже будет седьмым с начала войны. Таким образом, Рада уже одобряла подобные решения 24 февраля, 15 марта, 21 апреля, 15 августа и 16 ноября 2022 года, а также 7 февраля 2023 года.

Какие ограничения действуют во время военного положения

Во время действия военного положения могут быть запреты и ограничения на:

передвижение (выезд за границу, проверка документов, комендантский час);

право на тайну переписки и телефонных разговоров;

право на свободу слова, деятельность СМИ, политических партий;

проведение выборов и референдумов и т.д.

Напомним, что спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк недавно заявляла, что Украине "катастрофически нужно пополнять резервы". Однако она напомнила, что мобилизация сейчас – это не новый этап, а продолжение действий, начатых после 24 февраля 2022 года. Гуменюк отметила, что государство не смогло в полном объеме использовать человеческий потенциал в начале войны.

Спикер призвала граждан с пониманием относиться к процессу выдачи повесток.

Кого могут мобилизовать