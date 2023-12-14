"Россия не планирует воевать против Украины в 2025 году": Буданов назвал главную проблему Кремля

Накануне состоялась дискуссионная панель, в которой принял участие глава ГУР МО Кирилл Буданов. Во время нее он сделал прогноз на 2025 год о планах и возможностях России воевать.

13 декабря глава ГУР МО на дискуссионной панели, организованной в рамках совместного проекта LB.ua и EFI Group "Новая страна", заверил, что в планах России отсутствуют намерения воевать в 2025 году.

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Но планы могут корректировать

Могу вам единственное сказать: планов вести войну в 2025 году у Российской Федерации по состоянию на данный момент нет. Возможно, к концу 2024 года, если ничего не изменится, они будут это корректировать. Но пока планов таких у них нет,

– отметил он.

По словам Кирилла Буданова, у врага тоже есть проблемы. И они касаются не столько поддержки со стороны общества, ведь "мнение рядового россиянина мало кого интересует". В то же время глава ГУР МО отметил, что вопрос заключается в ресурсах, ведь война очень дорогая вещь.

И ресурсы там не ограничены. Возможно, немного грубо прозвучит, но мы воюем за чужие средства, а они – за свои. И свои средства они считают, хотя кажется, что нет. И очень придирчиво,

– отметил Кирилл Буданов.

Обратим внимание, что 14 декабря также состоялась пресс-конференция Владимира Путина. Во время нее русского президента спросили, когда будет мир. И он выдал очередное циничное заявление.

Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей… Они не изменяются. Это денацификация Украины, демилитаризация, ее нейтральный статус,

– цинично заявил российский диктатор.

Он не переставал рассыпаться традиционными для российской пропаганды тезисами. Также уверял, что Украина якобы "не хочет договариваться". И что из-за этого Кремль якобы вынужден "принимать другие военные меры".

Поскольку мы заговорили вскользь о военной помощи, то нелишне будет вспомнить ту, которую нам 14 декабря выделила Германия. На сайте немецкого правительства рассказали, что получит Украина в новом военном пакете

Украина получит еще один Patriot

В перечне вооружения, которое нам предоставляет Германия, можно увидеть вторую систему ЗРК Patriot и ракеты к ней, а также:

9 гусеничных вездеходов Bandvagn 206;

7390 боеприпасов к 155-миллиметровой артиллерии;

3 беспилотные машины для разминирования;

14 систем обнаружения дронов;

8 грузовиков Mercedes-Benz Zetros;

4 прицепа для тягачей 8x8 HX81;

8 тягачей Zetros;

более 47 тысяч боеприпасов 40 миллиметров к гранатометам.

К слову, Владимир Зеленский 14 декабря прибыл в город Гессен в Германии с необъявленным визитом. После этого он отправился в Висбаден.