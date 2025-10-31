Детали передает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".
Смотрите также Да пожалуйста, знаем, чем все закончится, – Зеленский о намерении Путина приехать в Покровск
Правда ли, что коалиция желающих проведет тайную встречу?
Спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий опровергал, что встреча коалиции желающих в Мадриде будет секретной. По его словам, испанская газета некорректно подала информацию.
Это регулярная встреча на уровне политических директоров, с соответствующей повесткой дня, ничего "секретного" и экстраординарного в ней нет. Мы в контакте с испанской стороной по подготовке этой встречи и будем в контакте по ее итогам,
– рассказал он.
Кто писал о секретном заседании в Мадриде?
Об этом шла речь в материале El Mundo.
Лидеры 35 стран, входящих в коалицию, обсудят в Мадриде в частном порядке и без мобильных телефонов, как помочь Киеву,
– написало это СМИ.
Встреча должна состояться во вторник, 4 ноября, и продлится с 9:00 по европейскому времени до 15:30. Участников заседания предупредили, что мобильные запрещены. Телефоны будут храниться в отведенном месте. Также нельзя обнародовать детали того, о чем будут говорить на встрече, на публичных платформах или в социальных сетях.
О чем будут говорить на заседании коалиции желающих 4 ноября?
Там будет два блока:
- Во время первого обсудят, как увеличить поддержку Украины. СМИ пишут, что дискуссия по решению насущных финансовых потребностей Украины, в частности связанных с ее военными и оборонными усилиями, продолжится. Также будут говорить о координации инициатив по усилению давления на Россию – "стремятся уточнить приоритеты помощи и достичь договоренностей".
- Во время второго дебатах попытаются проработать совместный подход к гарантиям безопасности для Украины. Стороны "обменяются мнениями относительно текущих дискуссий по гарантиям безопасности для Украины, с особым вниманием к правовой, политической и дипломатической базе". Еще обсудят возможный вклад коалиции желающих в сдерживание будущей российской агрессии.
Интересно! 27 октября Владимир Зеленский сказал: коалиция желающих может подготовить план прекращения огня в течение следующей недели или десяти дней. Это может касаться прекращения огня. Но Путин вряд ли примет этот документ.
Что происходит в мире?
События только набирают обороты. Россия угрожает ядерным оружием. Например, говорится, что с декабря 2025-го на территории Беларуси на боевое дежурство заступит "Орешник".
Недавно оккупанты заявляли об испытаниях новых типов оружия. Reuters информирует, что Россия запускала по Украине ракету 9М729, которая может нести ядерную боеголовку, 23 раза с августа 2025 года.
В то же время 31 октября Василий Малюк заявил, что СБУ, ГУР и ВСУ достаточно давно уничтожили один из "Орешников". Также вечером появились сообщения, что Пентагон одобрил возможную передачу Украине "Томагавков".