Детали передает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

Правда ли, что коалиция желающих проведет тайную встречу?

Спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий опровергал, что встреча коалиции желающих в Мадриде будет секретной. По его словам, испанская газета некорректно подала информацию.

Это регулярная встреча на уровне политических директоров, с соответствующей повесткой дня, ничего "секретного" и экстраординарного в ней нет. Мы в контакте с испанской стороной по подготовке этой встречи и будем в контакте по ее итогам,

– рассказал он.

Кто писал о секретном заседании в Мадриде?

Об этом шла речь в материале El Mundo.

Лидеры 35 стран, входящих в коалицию, обсудят в Мадриде в частном порядке и без мобильных телефонов, как помочь Киеву,

– написало это СМИ.

Встреча должна состояться во вторник, 4 ноября, и продлится с 9:00 по европейскому времени до 15:30. Участников заседания предупредили, что мобильные запрещены. Телефоны будут храниться в отведенном месте. Также нельзя обнародовать детали того, о чем будут говорить на встрече, на публичных платформах или в социальных сетях.

О чем будут говорить на заседании коалиции желающих 4 ноября?

Там будет два блока:

Во время первого обсудят, как увеличить поддержку Украины. СМИ пишут, что дискуссия по решению насущных финансовых потребностей Украины, в частности связанных с ее военными и оборонными усилиями, продолжится. Также будут говорить о координации инициатив по усилению давления на Россию – "стремятся уточнить приоритеты помощи и достичь договоренностей".

Во время второго дебатах попытаются проработать совместный подход к гарантиям безопасности для Украины. Стороны "обменяются мнениями относительно текущих дискуссий по гарантиям безопасности для Украины, с особым вниманием к правовой, политической и дипломатической базе". Еще обсудят возможный вклад коалиции желающих в сдерживание будущей российской агрессии.

Интересно! 27 октября Владимир Зеленский сказал: коалиция желающих может подготовить план прекращения огня в течение следующей недели или десяти дней. Это может касаться прекращения огня. Но Путин вряд ли примет этот документ.

