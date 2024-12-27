Будет ли снег на Новый год в Украине
До Нового года остались считанные дни. Впрочем, резкого похолодания с сильным снегом в конце декабря не будет. Ждать ли осадков 1 января, спрогнозировали синоптики.
Какой будет погода на Новый год, – в интервью 24 Каналу ответила представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха.
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Снег на Новый год
По предварительным прогнозам синоптиков, первый день 2025 года в Украине будет более спокойным. Впрочем, уже со 2 января будут меняться атмосферные процессы. Так, будет ослабевать антициклон и будут поступать атмосферные фронты с северо-запада. Они принесут осадки.
Наталья Птуха также выразила надежду, что погода в Украине уже больше будет напоминать зимнюю и вернется к более климатической норме этого сезона. В то же время отметила, что по расчетам на вторник, 24 декабря, на Новый год в Украине все достаточно спокойно. Объяснила, из-за влияния поля высокого давления.
Без осадков и температурный фон примерно такой же, как мы имеем сейчас (на 24 декабря – 24 Канал). Днем, конечно, могут быть плюсы, это не исключено,
– сказала представительница Укргидрометцентра.
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Погода на месяц
- Синоптики Укргидрометцентра также сделали прогноз на январь. В частности, отметили, что средняя месячная температура воздуха предполагается в пределах 0 – -3 градусов. В Закарпатской, Одесской и Херсонской областях, а также Крыму 0 – +2 градуса, что на 1,5 – 2 градуса больше нормы.
- Месячное количество осадков 32 – 79 миллиметров. Это в пределах нормы.
- Кстати, по климатическим характеристикам, абсолютный минимум температуры воздуха, который фиксировали в нашем государстве за всю историю наблюдений, составляет -23 – -37 градусов.
- Однако, в Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Сумской областях и в Карпатах местами -38 – -39 градусов. В Черкасской и Луганской – области местами даже -40 – -41,9 градуса. На юге Крыма -13 – -22 градуса.
- Абсолютный максимум температуры воздуха в январе – +10 – +18 градусов. В Крыму даже до +21. Между тем в Черниговской, Сумской областях и на высокогорье Карпат +8 – +9 градусов.