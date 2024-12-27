Будет ли снег на Новый год в Украине

До Нового года остались считанные дни. Впрочем, резкого похолодания с сильным снегом в конце декабря не будет. Ждать ли осадков 1 января, спрогнозировали синоптики.

Какой будет погода на Новый год, – в интервью 24 Каналу ответила представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Снег на Новый год

По предварительным прогнозам синоптиков, первый день 2025 года в Украине будет более спокойным. Впрочем, уже со 2 января будут меняться атмосферные процессы. Так, будет ослабевать антициклон и будут поступать атмосферные фронты с северо-запада. Они принесут осадки.

Наталья Птуха также выразила надежду, что погода в Украине уже больше будет напоминать зимнюю и вернется к более климатической норме этого сезона. В то же время отметила, что по расчетам на вторник, 24 декабря, на Новый год в Украине все достаточно спокойно. Объяснила, из-за влияния поля высокого давления.

Без осадков и температурный фон примерно такой же, как мы имеем сейчас (на 24 декабря – 24 Канал). Днем, конечно, могут быть плюсы, это не исключено,

– сказала представительница Укргидрометцентра.

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