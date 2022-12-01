Отключение света в Одессе: будет ли электричество в городе 1 декабря

1 декабря по всей Украине продолжаются отключения электроэнергии. Света нет и в Одессе.

Об этом сообщили в компании ДТЭК. Так что жителям Одессы необходимо зарядить свои гаджеты, потому что сколько времени не будет света – неизвестно.

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Какая ситуация со светом в Одессе

В регионе происходят экстренные отключения света. Составленные ранее графики стабилизационных отключений пока не действуют.

Энергетики ДТЭК вместе со специалистами Укрэнерго, другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации,

– говорят в ДТЭК.

В Одессе заработал электротранспорт

1 декабря в Одессе будет курсировать электротранспорт. Это стало возможным из-за увеличения лимитов энергопотребления.

"В связи с увеличением лимитов энергопотребления сегодня будет функционировать электротранспорт. Трамваи и троллейбусы начали выходить из депо на маршруты города", – пишут местные телеграм-каналы.

Блэкаут в Украине: последние новости

Из-за вероятности блэкаута возникли дискуссии по поводу эвакуации. В частности, зимой, возможно, придется вывезти часть населения из Киева.

Впрочем, замглавы ОП Кирилл Тимошенко выразил надежду, что в Украине не будет блэкаута по всей стране.

Кстати, в ДТЭК заявили, что блэкаут в Украине теоретически возможен. В компании говорят, что он может произойти из-за значительного разрушения генераторов и подстанций, позволяющих передавать электроэнергию из одного конца страны в другой.

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