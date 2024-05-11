Трамп вряд ли откажется от поддержки Украины и может пойти на "эскалацию", – WSJ

Дональд Трамп вряд ли откажется от поддержки Украины в случае победы на президентских выборах в США в ноябре 2024 года.

В материале издания говорится, что Трамп приспособился к проукраинским настроениям, которые возникли внутри Республиканской партии.

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США будут продолжать поддержку

По словам журналистов, такой шаг будет нелегким для Трампа, и есть основания полагать, что его риторика в отношении Украины – больше политические заявления, чем план действий. Дополнительным препятствием на пути к отказу от помощи Украине для экс-президента США будет сама война, поскольку ранее ему никогда не приходилось непосредственно иметь с ней дело.

В начале 2025 года Украина, а вместе с ней и США, могут оказаться на пороге проигрыша в первой большой войне Европы с 1945 года, что стало бы разрушительным для украинцев и европейской безопасности, а также нанесло бы серьезный удар по позициям США в мире. При этом обвинять предыдущие администрации в этой катастрофе было бы поздно, а если бы она развернулась с Трампом у власти, это заставило бы его бороться со своим самым большим страхом в политике и жизни: быть воспринятым как неудачник,

– говорится в статье WSJ.

Второй срок Трампа, вероятно, пойдет по одному из двух сценариев: война может просто продолжаться, как и раньше, или же США могут быть гораздо глубже в нее втянуты.

Вариант первый

Опасаясь поражения, Трамп может продолжить политику администрации Байдена в отношении Украины. Таким образом он будет отказываться подталкивать Украину к переговорам и продолжать предоставлять различные виды военной помощи – оружие и разведывательную информацию.

Вариант второй

Альтернативным сценарием является постоянная эскалация. Реагируя на ситуацию на поле боя, Трамп может изменить американские расчеты и предоставить Украине системы вооружений, которые администрация Байдена не хотела разрешать. Он также может разрешить Киеву использовать американское оружие на территории России.

По словам журналистов, Трамп может даже отказаться объявить тактическое ядерное оружие запрещенным в Украине, чтобы укрепить свои позиции за столом переговоров, блефовать или отмежеваться от своих предшественников.

Отмечается, что таким образом, Трамп и Путин могут стать "пленниками собственных аппетитов" к конфронтации.

Кто бы ни был избран в ноябре, война имеет мало шансов закончиться в ближайшие месяцы и годы. Однако из-за выборов в конце января может начаться совершенно новая фаза войны,

– заключают в статье.

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Трамп и Украина: последние новости